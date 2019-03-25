Ana Sayfa İpucu Windows 10 Güncelleme Kapatma

Windows 10 Güncelleme Kapatma

Windows 10 Güncelleme kontrollerini kapatmak mı istiyorsunuz? Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Windows 10 Güncelleme kapama işlemleri.

By İbrahim Kızılırmak

-

7
0
Windows 10 Guncelleme

Windows 10 işletim sistemi, birçok konuda yeni özellikleri kullanıma soktu. Bir yandan önemli özellikler kullanıma girerken, bir yandan ise belli başlı bazı sistemlerin değiştiğini de gördük. Değişen özelliklerden birisi de Windows 10 Güncelleme sistemi oldu.

Eski sürümlerden farklı olarak bu sistem için çok daha farklı bir kullanım sunulmaya başlandı. Artık otomatik güncellemeler için yapılan kontrolleri direk menü üzerinden gerçekleştirmek mümkün değil. Bunun yerine ayarlar menüsünü kullanmak gerekiyor. Peki, Windows 10 Güncelleme kapatma işlemi için adımlar neler? Güncellemeler nasıl kapatılır?

Windows 10 Otomatik Güncelleme Nasıl Kapatılır?

Güncellemeleri otomatik olarak yüklemek istemiyor ve kontrol etmek istiyorsanız, otomatik güncelleme özelliğini kapalı konuma getirmeniz gerekiyor. Windows 10 Güncelleme kapama için kullanacağınız yöntemlerin ise biraz daha farklılık gösterdiğini belirtelim. Artık kullanabileceğiniz 3 farklı yöntem var. Genel olarak işleyiş aynı olsa da bu yöntemlere ve nasıl kullanılacağına bakalım.

Tarifeli Bağlantı Üzerinden Windows 10 Güncelleme Kapatma

En çok kullanılan yöntemlerin başında bu yöntem geliyor. Tarifeli bağlantı yönteminin nedenini ve biraz da ne sağladığını belirterek başlayalım. Genelde internet sorunu yaşayan kullanıcıların bu yöntemi kullanmayı tercih ettiklerini görüyoruz.

Eğer internetiniz kotalıysa ve güncellemeleri indirme kısmında sorun yaşıyorsanız ya da indirme sırasında internet hızınız düşüyorsa, bu durumda tarifeli bağlantı üzerinden güncellemeleri durdurma seçeneğini kullanmak isteyebilirsiniz. Yapacağınız işlemlerin neler olduğuna geçelim.

  • Windows 10 işletim sistemiyle beraber gelen bu engelleme sisteminin, kotalı kullanıcılar düşünülerek yayınlandığını ekleyelim. İlk amaç dediğimiz gibi kota sorunu bulunan kullanıcıların daha az veri kullanmasını sağlayarak, veri harcamanın önüne geçmek.
  • Bunun için ilk olarak ayarlar menüsüne giriş yapın. Ayarlar kısmına erişim sağladıktan sonra ise “Ağ ve internet” sekmesine girmeniz gerekiyor.

Windows 10 Guncelleme

  • Ağ ve internet ayarları için de seçiminizi yapın.
  • Daha sonra WİFİ kısmına girin ve buradan da Gelişmiş Ayarlar sekmesine tıklayın. Buradan da Tarifeli bağlantı seçeneğini açık konuma getirin. Yapacağınız işlem bu kadar.

Tarifeli bağlantı seçeneğini açık konuma getirmeniz, güncellemeleri tam olarak durdurmayacaktır. Windows 10 için sadece üst düzey güvenlik güncellemelerinin indirildiğini göreceksiniz.

Diğer güncellemeler ve sürücü yüklemeleri için beklemeye alınacak. Herhangi bir ekstra indirme yapılmayacak. Ancak ve ancak çok ciddi bir güvenlik yaması varsa, indirmenin başladığını ve güncellemenin kurulduğunu göreceksiniz.

Yapılandırma Ayarlarını Değiştirme

Diğer bir yöntem ise yapılandırma ayarlarını değiştirmek olacak. Yapılandırma ayarlarını değiştirmek, güncellemelerin indirme ve yüklemelerinde size sorulmasını sağlayacaktır. Onay vermeniz durumunda güncellemelerin yüklendiği görülecek. Yapılandırma ayarlarını değiştirme konusunda yapacaklarınız ise şöyle;

  • Çalıştır uygulamasını açın ve “msc” komutunu buraya yazın.
  • Yerel Grup İlkesi Düzenleyicinin açıldığını göreceksiniz.
  • Açılan ekranda şu yolu izleyin; “Bilgisayar Yapılandırması>Yönetim Şablonları>Windows Bileşenleri>Windows Update>Otomatik güncelleştirmeleri yapılandır.”

Windows 10 Guncelleme

 

  • Otomatik güncellemeleri yapılandır bölümüne girmenizin ardından, karşınıza gelen ekran üzerinden yapılandırmayı “etkin” olarak düzenlemeniz gerekiyor. Yapılandırmayı etkin hale getirmenizin hemen sonrasında alt kısımda “gelen yüklemeler ve kurma için uyar” seçeneğinin bulunduğunu göreceksiniz. Bu kısmı da seçip onay vermeniz gerekiyor.
  • Şimdi Güncelleştirme ve güvenlik merkeziden son güncellemelerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Böylelikle ayarlarınızı kayıt edebilirsiniz.

Hizmetler Üzerinden Devre Dışı Bırakma

Gelelim son noktaya. Direk olarak hizmetler üzerinden düzenleme yaparak da Windows 10 Güncelleme kapama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapacağınız işlemlere geçelim.

Windows 10 Guncelleme

  • Ayarlar kısmına hizmetler yazın ve hizmetlere giriş yapın.
  • Hizmetler sayfası üzerinden çalışan hizmetleri görüntülemek mümkün olacak.
  • Burada “Windows Update” seçeneğini bulmanız gerekiyor. Çift tıklayarak bu seçeneğe girin ve ardından da başlangıç türünü “Devre dışı” olarak seçin. Artık güncellemeler otomatik olarak kontrol edilmeyecektir.

Windows 10 Guncelleme

Güncellemeleri belli aralıklarla siz kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde Windows 10 Güncelleme kontrollerinin iptal edilmesi önerilen bir durum değil. Güncellemeleri kapatmanız, çok önemli güvenlik yamalarını almanızın önüne geçecektir. Bu nedenle Windows 10 Güncelleme kapatma işleminden önce iyice düşünmeniz gerekiyor.

Önceki İçerikHuawei Enjoy 9S ve Enjoy 9e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Sonraki İçerikSamsung Galaxy A90’ın Bazı Özellikleri Belli Oldu

İlgili Haberler

İpucu

Instagram Hikaye İndirme

Instagram'ndan hikayeler nasıl indirilir? Oldukça iddialı bir konu. Muhtemelen herkesin hoşuna giden gördüğü bir Instagram Hikayesi olmuştur. Ancak dünyanın en popüler sosyal ağlarından birisi...
Devamını Oku
İpucu

BIOS ve UEFI Nedir? Aralarındaki Fark Nelerdir?

Az çok bilgisayar ile ilgilenen birisi iseniz, BIOS ve UEFI kelimelerini duymuşsunuzdur. Bilgisayarında temel yazılımları olan BIOS ve UEFI günümüze çok daha fazla ses...
Devamını Oku
İpucu

YouTube Videoları MP3 Dosyasına Nasıl Dönüştürülür?

YouTube videoları MP3 dosyasına nasıl dönüştürülür, bir fikriniz var mı? Bir YouTube videosunu MP3 formatına dönüştürmek istediğinizde, seçeneklerden biri klibi indirmek ve daha sonra...
Devamını Oku
İpucu

En İyi Ücretsiz Hosting Siteleri 2019

2019 yılının en iyi hosting siteleri hangisi? Ücretsiz hosting sitelerinden hangileri güvenilir? Ya da en uygun fiyatlı hosting siteleri neler? Bir site açmaya karar...
Devamını Oku
İpucu

Hangi Telefonu Almalıyım?

Telefon almaya karar vermek kolay fakat hangi telefonu almalıyım? Karar vermek çok zordur. Bunun en büyük sebebi de hemen hemen her akıllı telefonda benzer...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iOS 12’de Yedekleme ve Fabrika Ayarlarına Döndürme Nasıl Yapılır?

iOS 12 güncellemesinden sonra iPhone ve iPad'lere geniş özellikler gedi. Yedekleme ve Fabrika Ayarlarına döndürme işlemi de kısmen değişti. Genellikle kendimizi telefonlarımızı tamamen silmemiz...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Samsung Galaxy A90 sizinti
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90’ın Bazı Özellikleri Belli Oldu