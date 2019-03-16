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Windows 10 Hesap Makinesi Kaynak Kodu!

Windows 10'a ait hesap makinesini geliştirmek ister misiniz? İşte kaynak kodu....

By Muhammed Arslan

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Windows 10 Hesap Makinesi Kaynak Kodu!

Microsoft, daha fazla Windows bileşeni açık kaynak kodlu hale getirmek için Windows Hesap Makinesi uygulamasının kaynak kodunu paylaştı. Şirket, GitHub üzerinden MIT Lisansı altında kaynak kodunu, birim testlerini, ürün yol haritasını ve derleme sistemini yayınladı.

Geliştiricileri şirketin hesap makinesini daha iyi hale getirmesine yardımcı olmaya davet ediyor. Hesap makinesi uygulaması şimdi açık kaynak olsa da, Windows 10’un Insider programı ile geliştirilmeye devam edecek.

Windows Hesap Makinesi uygulaması, önceden yüklenmiş Windows ile birlikte gelen C++ ile yazılmış modern bir Windows uygulamasıdır. Uygulama, standart, bilimsel ve programcı hesap makinesi işlevselliği ile birlikte çeşitli ölçüm birimleri ve para birimleri arasındaki bir dizi dönüştürücü özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Windows 10 Hesap Makinesi Kaynak Kodu!

Bu, Microsoft’un kalite, güvenlik açısından test etmeye devam edeceği ve diğer Windows uygulamaları gibi kullanıcı geri bildirimlerini içereceği anlamına geliyor. Linux programlarının aksine Windows’un görsel programlamaya yönelik olması, bu kaynak kod ile birlikte daha etkileyici olarak gibi görünüyor.

Windows 10 Hesap Makinesi Kaynak Kodu!

Ayrıca Microsoft, geliştirici topluluğuna Hesap Makinesi uygulamasına daha derinlemesine bakmanın XAML, Windows Platform ve Azure Pipelines gibi Microsoft teknolojileri hakkında daha iyi bir şekilde bilgi edinmelerine yardımcı olacağını söyledi. Bu uygulama aynı zamanda yeni Windows Fluent tasarım felsefesini kullanıyor.

Windows Hesap Makinesi Kaynak Kodu için  buraya tıklayınız.

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