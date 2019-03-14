Windows 10 İçin En İyi Programlar

Sürekli güncellenene Windows 10, kendi uygulama mağazasında binlerce ücretli ücretsiz uygulamayı barındıryor. Bu makalemizde de sizlere Windows 10 için en iyi programlar hangileri bunun için kısa bir rehber hazırladık.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini faydalı araç ve özelliklerle güncellemek için iyi bir iş çıkardı. Ancak yine de birçok üçüncü taraf uygulaması için yer var. Yeni bir bilgisayar aldıysanız, deneyiminizi ve belki de yaşamınızı iyileştirecek bazı favori Windows uygulamaları bulmak mümkün.

İşte 2019 Yılında İndirebileceğiniz Windows 10 için En İyi Programlar

Twitter’ın yalnızca tarayıcılardan ya da akıllı telefonlardan girilebildiğini unutun. Windows 10 için varsayılan bir Twittter uygulaması bulmanız mümkün. Ayrıca oldukça basit hoş bir arayüzü var.

Size TweetDeck’in web arayüzünü alarak ve daha fazla Windows 10 dostu hale getiren, bazı ek seçeneklerle Microsoft’un karanlık kullanıcı arayüzüne uygun olmasını sağlayarak size Windows 10 için TweetDeck’i veriyor.

Microsoft Store’da birçok haber uygulaması var. Ancak RSS üzerinden haberleri güncel olarak takip etmek isterseniz, Nextgen Reader en iyisidir. Microsoft Mağazasında yaklaşık olarak 5,99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Ancak bu fiyata hem dokunmatik tablet hem de klavye ve fareyle iyi çalışan bir RSS okuyucusu almış olursunuz. Ayrıca makaleleri çevrimdışı okuma için senkronize edebilirsiniz ve Windows 10 Başlat ekranında Canlı Akış özelliğini de destekler.

Windows 10 için en iyi programlar arasında yer alan Plex, fotoğraf ve video koleksiyonlarını düzenlemenin en iyi yollarından birisidir. Microsoft Mağazası’nda ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda online film izleminiz de mümkün.

Programın en iyi yönü ortam dosyalarını, sahip olduğunuz her cihaza aktarabilirsiniz. Bilgisayarınızdan Xbox One’a dosya akışı yapmak için de iyi bir yoldur. Kısacası birçok özelliği bir arada bulunduğu en iyi uygulamalardan birisi.

Wox, Windows’a uygulamaları ve dosyaları bulmanızı veya web’de hızlı bir şekilde arama yapmanızı sağlayan Mac benzeri bir başlatıcı sunar. Aslında hemen herkesin kullanabileceği bir başlatıcı olarak ön plana çıkar.

Mac’teki Alfred’e çok benziyor ve yerleşik Windows aramasından çok daha güçlü bir arama yöntemi sunar. Wox ayrıca eklentileri destekler, böylece tam olarak aradıklarınızı özelleştirebilir, hatta doğrudan başlatıcı içindeki dilleri çevirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi

Microsoft’un yerleşik Windows 10 ses kontrol yönetimi en iyisi değil. EarTrumpet bu duruma en iyi çözüm. Tamamen elden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu, her uygulama için size ses seviyesi sağlayan ve bu uygulamalar için özel giriş ve çıkışlar ayarlayarlar.

Aynı zamanda küçük simge biçiminde sistem tepsisinde durarak fazla yer kaplamaz. YouTube’un hoparlörlerinizden çalmasını ancak oyun sesinizin kulaklığınıza çıkmasını istiyorsanız, bu sizin için bir uygulamadır.

Ayrıca bkz: Windows 10 WiFi Sorunu

Windows 10 için en iyi programlar arasında ekran görüntü yöneticisi arıyorsanız, doğru yerdesiniz. ShareX, Windows için mükemmel bir ekran görüntüsü aracıdır. Çoğu insan için çok fazla üst düzey olabilir.

Ancak yapabileceğiniz en iyi ekran görüntülerini almak istiyorsanız, bu harika küçük kullanıcı yardımcı programı kırpmanıza, doodle uygulamanıza ve hatta GIF’ler veya ekran kayıtları oluşturmanıza izin verir. Ayrıca bir ekran görüntüsünü kapatabilir ve otomatik olarak bir düğmeye dokunarak Imgur veya diğer dosya barındırma web sitelerine yükleyebilirsiniz.

Groupy, tarayıcı benzeri sekmeli arayüzü tarayıcınızdan Windows’un geri kalanına getirir. Açtığınız herhangi bir uygulamayı alabilir ve başka bir uygulamada bir sekme haline getirebilirsiniz.

Bir dizi uygulamayı veya görevi tek bir pencerede gruplamak veya yalnızca her şey için sekmelere sahip olmayı seviyorsanız, gerçekten yararlıdır. Groupy, kendi başına veya Stardock’ın Object Desktop’ının bir parçası olarak 4.99 dolara satılmaktadır. Gerçekten yararlı bir uygulama. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.