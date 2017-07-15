Windows 10 Mu? Windows 8.1 Mi Tercih Edilmeli?

Günümüz bilgisayarları içerisinde özellikle de Windows kullanıcıları oldukça yüksek oranlarda. Son yıllarda her ne kadar linux, mac kullanan kullanıcıların oranı oldukça yüksek oranlarda olsa da yine Microsoft liderliğini kaybetmiyor. Aslında bunun sebebi Windows işletim sisteminin çok daha kolay anlaşılabilir, kullanılabilir olması diyebiliriz. Yine yanında sunmuş olduğu oyun desteği de vazgeçilmez tabi ki.

Bildiğiniz üzere Windows yeni bir işletim sistemi çıkarttı ve bu işletim sisteminin sürümü de Windows serisinin 10. Sürümü. Yine aslında Windows 7 sürümünden sonra 8’e geçişler oldukça uzun sürmüştü. İnsanlar Windows 8 işletim sistemine çok güvenmiyorlardı. Ancak geçtikten sonra gayet hızlı, stabil ve güzel bir sürüm olduğunu anladılar ve o işletim sistemini kullanmaya devam ettiler.

Windows 8.1 Fark Ne?

Windows 8 işletim sisteminin farkı diğer işletim sistemlerine göre çok daha kararlı ve stabil olmasıdır. Ayrıca oyunlarda çok daha yüksek performans verdiğini biliyoruz. Yine çeşitli yazılımlara da daha farklı destekler sunmaktadır. Ayrıca işletim sistemindeki açılış hızı da gözlerden kaçmadı değil. Bu yüzden Windows 8.1 işletimn sistemine hala geçmemiş olanlar var ise mutlaka geçsinler. Windows 7’den çok daha iyi ve kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Windows 8 sürümüne de değil direkt olarak 8.1 sürümüne geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Windows 10 İşletim Sistemi

Windows 10 işletim sistemi için de söyleyebileceğimiz bir şeyler var elbette. Bu işletim sistemi daha çok mobil kullanıcılarına yönelik olarakl tasarlanmış bir işletim sistemidir. Bu yüzden mobil kullanıcılar başta olmak üzere ücretli sürümleri sürekli kullanan kullanıcılar da bu sürümü tercih ediyorlar. Ancak eğer Windows 8.1 kullanıyorsanız, Windows 10 işletim sistemine geçmenize gerek yok. Microsoft zaten Windows 10’dan sonra artık işletim sistemi çıkartmayacak. Bu nedenle Windows 8.1 işletim sistemini piyasaya sürdüklerinde stabil bilgisyar kullanıcılarına yönelik olarak tasarladılar ve Windows işletim sistemli telefonlar için de Windows 10 işletim sistemini tasarlamak durumunda kaldılar. Sonuç olarak eğer bilgisayar kullanıcısı iseniz hem oyun hem hız hem de kararlılık bakımından Windows 8.1 tercih etmelisiniz.