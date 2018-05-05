Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi Hataları ve Çözümleri

Yeni Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesinde karşıdan yükleyip kurduğunuzdan beri herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız doğru yere geldiniz. Bu makaleyi sürekli olarak en sık karşılaşılan sorunlara yönelik düzeltmeler eşliğinde hazırladık.

Ne yazık ki büyük bir işletim sistemi güncellemesinin yayınlanmasından hemen sonra bazı şeylerin yanlış gitmesi bir yaşam gerçeğidir. Dünyadaki Windows PC’lerin büyük miktarı ve bunların farklı konfigürasyonları sorunların ortaya çıkabileceği ve düzeltilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi Yükleme Sorununu Nasıl Düzeltebilirim?

Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesini yüklemek için Windows Update kullanan bazı kişiler sorun yaşıyor. Windows 10’un herhangi bir sorunu tanımlamaya yardımcı olabilecek bir sorun gidericisi vardır. Bu sorun giderici yüklemeyi başlatmak için yardımcı olabilecek Windows Update uygulamasını da sıfırlayabilir.

Bunu yapmak için Başlat menüsünü tıklayın, ardından soldaki dişli simgesini tıklatarak Ayarlar penceresini açın. “Güncelle ve Güvenlik”i tıklayın, ardından “Sorun Giderme” yi tıklayın. “Windows Update”i tıklatın ve sonra “Sorun gidericiyi çalıştırın” ardından talimatları izleyin. Sorun giderici bir çözüm buluyorsa “Bu düzeltmeyi uygula” yı tıklayın.

Güncelleme Yüklenmeden Önce Yaşanan Sorunlar

1. Boş Disk Alanı

Bazı kullanıcılar ayrıca güncelleme işleminin bir süre çalıştığı sonra da belirli bir noktaya ulaştığında yüklemeyi durdurduğu tarzında sorunlarla karşılaşıyor.

Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi’ni hala yükleyemiyorsanız, sabit sürücünüzde biraz yer açmanız gerekebilir.

Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesi 32 bit sürüm için 16 GB boş alan gerektirirken, 64 bit sürümde ise sabit sürücüde 20 GB alan gerektirir. Sabit diskinizde bu alana sahip değilseniz Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesi başarısız olur.

Yani, Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirme yüklemesi başarısız olursa yapmanız gereken ilk şey Windows Gezgini’nde sürücü alanınızı denetlemektir. Boş alan az ise görev çubuğundaki arama kutusuna “Disk Temizleme” yazarak deneyin ve sistem diskini seçin. (genellikle C: sürücüsü olur) “Tamam”ı tıklayın ve ardından silmek istediğiniz dosyaların onay kutularını işaretleyin. Bu listedekilerin kaldırılması güvenli olmalı ancak gittikleri zaman onları geri alamayacağınızı unutmayın. Ne kadar yer tutacağı size söylenecek. Dosyaları kaldırmak için “Tamam”a, ardından “Dosyaları sil”’e tıklayın. Daha fazla alan oluşturmak istiyorsanız “Sistem dosyalarını temizle” seçeneğini tıklayın.

Bu tamamlandıktan sonra Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi’ni tekrar indirmeyi ve yüklemeyi deneyin.

2. Antivirüs Yazılımını Devre Dışı Bırak

Virüsten koruma yazılımı hatası alıyorsanız Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi’ni yüklemeden önce yazılımı kısa süreli devre dışı bırakmayı deneyin. Daha sonra yüklemeyi tamamladıktan sonra etkinleştirip normal şekilde kullanabilirsiniz.

Yazılımı geçici olarak kaldırmanız da gerekebilir. Sadece Nisan 2018 Güncelleştirmesi başarıyla yüklendikten sonra yeniden yüklediğinizden emin olun.

3. Güncellemeleri Sıfırlayın

Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi’ni yüklemeye çalışırken sorun yaşamaya devam ediyorsanız, güncelleme hizmetini sıfırlamanız ve tekrar denemeniz gerekebilir.

Bunu yapmak için arama çubuğuna ‘CMD’ yazarak ve ‘Komut İstemi’ üzerine tıklayarak sağ tıklayıp ‘Yönetici olarak çalıştır’ı seçtikten sonra Komut İstemi’ni açın.

Açtıktan sonrasında her satırdan sonra Enter tuşuna basacak şekilde aşağıdakileri yazın:

net stop wuauserv

net stop bits

net stop cryptsvc

Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\SoftwareDistribution.bak

Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

net start wuauserv

net start bits

net start cryptsvc

Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncellemeyi tekrar yüklemeye çalışın.

4. Güncellemeyi USB ile Yükleyin

Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi’ni karşıdan yükleme konusunda hala sorun yaşıyorsanız bir USB sürücüsünden yüklemeyi denemelisiniz.

Yükleme dosyalarını eklemek için boş bir DVD’ye veya bir USB belleğe ihtiyacınız olacak. En az 5GB’lık boş alan gerekiyor.

Güncelleme aracını indirip yükleyin, ardından açın ve lisans koşullarını kabul edin. ‘Ne yapmak istiyorsunuz?’ sayfasında ise “Başka bir bilgisayar için yükleme ortamı oluştur” seçeneğini ve ardından “İleri” düğmesini tıklayın. Dili ve 32 bit-64 bit olup olmadığını seçin. Sonra bir USB sürücüden mi yoksa bir DVD’den mi yüklediğinize bağlı olarak “USB flash sürücü” veya “ISO dosyası” seçeneğini belirleyin.

Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi 1803 (64-bit) ISO görüntüsünü doğrudan Microsoft resmi sitesinden indirebilirsiniz.

Daha eski 32 bit destekleyen donanımınız varsa yine Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirme 1803 (32 bit) ISO dosyası da resmi sitede bulunmaktadır.

Resmi siteden kendi sisteminize uygun olanı bulmak için buradan ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Güncelleme Yüklendikten Sonra Yaşanan Sorunlar

Google Chrome Kilitlenme Sorunu

Chrome internet tarayıcısının Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi ile ilgili bazı sorunlarla karşılaştığını ve bazı kullanıcıların internete göz atmaya çalışırken bazı çökmeler yaşadığını öğrendik.

Microsoft’un bu sorunun farkında olduğunu düşünüyoruz ancak Google şu ana kadar yorum yapmadı. Neyse ki Microsoft önümüzdeki hafta yapılacak bir düzeltmenin olduğunu bize bildirdi.

KB4135051 toplu güncelleştirme aracılığıyla 17134.5 güncelleştirmesini yükleyin ve sonra Yönetici olarak Komut İstemi’ni çalıştırın ve şunu girin:

dism /online /add-package /packagepath:%homepath%\downloads\Windows10.0-KB4135051-x64_22fd6a942c7b686a5434bcc8dfc87f3379c99437.cab

Bir Microsoft sözcüsü alternatif olarak donma sorunu yaşayan kullanıcıların ekranı uyandırmak için aşağıdaki Windows tuş kısayolunu girmeyi denemelerini önerdi:

Windows logo tuşu + Ctrl + ÜstKrktr + B

Klavyesiz Windows tabletlerde ise aynı anda iki saniye boyunca ses açma ve ses kısma düğmelerine basarak aynı komutu tetikleyebilir.

Mikrofon Artık Çalışmıyor

Mikrofon artık Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi ile çalışmıyor hatası da birçok kişi tarafından dile getirildi. Bazı insanlar mikrofonlarının artık Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi’ni yükledikten sonra çalışmadığını fark ettiler. Bunu düzeltmek için Ayarlar‘a gidin ve uygulamaların mikrofona erişebildiğinden emin olmak için ‘Gizlilik‘ sekmesine bakın.

ALT + TAB Kombinasyonu Oyunlarda Donma Yapıyor

Bazı insanlar bir oyun oynuyorken oyunu simge durumuna indirgemek ve Windows 10 masaüstüne geri dönmek için klavyede ALT + TAB tuşlarına basar. PC’nizin dramatik olarak yavaşlamaya başladığını fark eden bu kullanıcılar sorumluyu Nisan 2018 Güncellemesi olarak gördüler.

Bu yeni ‘Focus Assist‘ özelliği ile ilgili bir sorun gibi görünüyor. Bu yüzden Ayarlar > Sistem‘e gidin ve ardından ‘Focus Assist‘e tıklayın ve bu seçeneği kapatın.

Nvidia Ekran Kartı Ayarları Kayboldu

Bazı insanlar Nvidia ekran kartlarının Windows 10’un Aygıt Yöneticisi ekranında gösterilmediğini ve ayarlarını değiştirmek için seçeneklerin olmadığını fark etmişler.

Bunu düzeltmek için en son Nvidia sürücü güncellemesini GPU üreticisinin web sitesinden indirin.

Ekran Klavyesi Çalışmıyor

Bazı insanlar Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi’ni güncelleştirdikten sonra dokunmatik ekranlı bir aygıtta yazmak için kullanılan ekran klavyelerinin artık çalışmadığını bildiriyor.

Bunu düzeltmek için Ayarlar uygulamasını açın ardından “Cihazlar” bölümüne gidin ve soldaki menüde “Yazma” seçeneğini tıklayın.

“Dokunmatik klavye” adı altında “Cihazınıza klavye bulunmadığında dokunmatik klavyeyi pencere içindeki uygulamalarda otomatik göster” seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Eğer zaten etkin ise devre dışı bırakmayı deneyin ve ardından yeniden etkinleştirin.

Genelde yaşanan sorunlara çözümler sunmaya çalıştık. Bu listedekiler dışında sorunlar yaşıyorsanız yorum olarak bildirmekten çekinmeyin. Sizin karşılaştığınız sorunu da çözümü ile birlikte yazımıza eklemekten mutluluk duyarız.