Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi, hemen her yıl daha da gelişen Windows 10 işletim sisteminin Microsoft için ilk büyük güncelleme olacak. Ayrıca sürüm 1903 veya 19H1 olarak da bilinen Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi, Microsoft’un Windows 10’a yeni özellikler, araçlar ve uygulamalar getirecek.

Nisan 2019 Güncellemesi, Ekim 2018 Güncellemesi’ni ve Nisan 2018 Güncellemesi’nin bir devam niteliğinde. Bu güncellemelerin her ikisi de Windows 10’a birçok yeni özellik getirdi. Ancak aynı zamanda oldukça fazla tartışma konusuna da neden oldular.

Adından da anlaşıldığı üzere Nisan ayında sunulacak olan bu güncelleme, önceki iki güncelleme de bulunan hatalardan arınacak. Şimdi derinlemesine, Nisan 2019 güncellemesi beraberinde ne getirecek onlara bakalım.

Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi yayınlanma tarihi yaklaşırken, Microsoft, beta sürümünü denemek için Windows Insiders üyesi olan kullanıcılarına sunmaya başladı.

Windows 10 – Nisan 2019 Güncellemesi Çıkış Tarihi

Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Sadece isminden dolayı tahminde bulunmaktayız. Bunun nedeni, geçen yılın nisan 2018 güncellemesinin sadece nisan ayında yayınlanmasıydı. Birkaç gecikmeden sonra, 30 Nisan’da piyasaya sürüldü. Ancak unutmadan hatırlatalım, Ekim ayı güncellemesi oldukça fazla gecikerek, 13 Kasımda yayınlanmıştı.

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Microsoft, Ekim 2018 Güncellemesi ile ilgili çok sayıda sorunu giderirken, bu güncelleme toplamasının duraklatıldığı zamanları saymıyor. Bir işletim sisteminde yapılacak önemli güncellemeler ile gecikmeler ve sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu gibi durumlardan dolayı Nisan 2019’un yayınlanma tarihi garanti edilmez. Ancak, Microsoft’un bu güncellemeyi Nisan 2019 olarak adlandırmış olması, o ay içinde güncellemeyi yayımlayacağından emin olunabileceği anlamına gelebilir.

Windows 10 – Nisan 2019 Güncelleme İsmi

Bir süredir beta sürümü yayınladığından dolayı Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi hakkında ufak tefek bilgiler gün yüzüne çıktı. Ancak esas olarak sürüm 1903 ve Windows 19H1 kod adıyla anılıyordu.

19H1 kod adı, güncellemenin 2019’un ilk yarısında yayınlanacağını öne sürdüğü için yayınlanma tarihi ve olası ad hakkında bize bir ipucu verdi. Söylentiler, Microsoft’un geçen yıl Nisan 2018 Güncellemesinden sonra, Nisan 2019 Güncellemesini isim olarak seçeceğini düşünüyordu.

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Diğer bir söylenti de Windows Powershell aracında, “Get-VMHostSupportedVersion” komutu çalıştırıldığında, sonuç, Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi olarak onaylan dı.

Twitter kullanıcısı Tero Alhonen tarafından bulunan bu yöntem, Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi olarak adlandırılacağının en güçlü kanıtı.

Windows 10 April 2019 Update pic.twitter.com/MLltZct3Fh — Tero Alhonen (@teroalhonen) January 25, 2019

Tabii ki Microsoft, yayımlanmadan önce güncellemenin adını her zaman değiştirebilir. Özellikle bu durum yılın sonlarına kadar ertelenecek gibi görünüyorsa.

Nisan 2019 Güncellemesini Onaylanan Özellikleri

Nisan 2019 Güncellemesi’nin ilk bir sürümü, Windows Insiders’ın denemeleri için mevcut olduğundan, bu güncellemeyle Windows 10’a gelecek yeni özelliklerden bazıları hakkında bilgiler ortaya çıkmıştır.

Windows genel olarak beta sürümlerini yayınladığında, resmi özelliklerin bazılarını yenilikler listesine eklemiyor. Aynı bu şekilde bir yöntem ile Windows 10 güncellemelerinin ilk sürümlerinde, yeni özellikler resmiyet kazanmadı. Ancak yayınlandığında makalemizi güncelleyeceğimizden emin olabilirsiniz.

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Şimdilik aşağıya bazı özelliklerin bir listesini oluşturdu. Ayrıca bu özelliklerden bazılarının Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi’nin son sürümünden çeşitli nedenlerle kaldırılabileceğini unutmayın.

Yeni Bir Hafif Tema (Light Theme)

Nisan 2019 Güncellemesi, Windows 10 ile alışıla gelen Koyu temasıyla güzel bir kontrast oluşturan yeni bir Light masaüstü teması ile birlikte gelecek.

Yalnızca görev çubuğunu ve Başlat Menüsünü daha açık renkli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni tema, temayla bağlantılı olarak yeni simgelere de sahip olacak. Hepsinden iyisi, zevkinize en iyi şekilde uyan bir görünüm elde etmek için Açık ve Koyu tema parçalarını karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.

Güncellemeler için ayrılmış alan

Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi’nin getirdiği tartışmalı özelliklerden biri, sabit diskinizde geçici dosyaları depolamak için kullanılacak 7 GB’lık alan ayırmasıdır.

Bazı insanlar Windows 10’un sabit diskinizde daha fazla depolama alanı oluşturmasına yardım etmekten hoşlanmasa da, fikir bunun gelecekte Windows 10 güncellemelerini indirmeyi kolaylaştıracağını varsayar. Aynı zamanda güncellemenin yüklenemediği bir hatayla karşı karşıya kalmasını engelleyeceği konusunda iyi olmaktadır.

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Daha İyi Bir Başlat Menüsü

Microsoft, Başlat Menüsü’nü yıllar boyunca geliştirmeye devam etti ve Windows 10 Nisan 2019’da yapılan değişikliklerden kesinlikle memnuniyet duyacaksınız.

Öncelikle, güncellemeyi ilk kullandığınızda Başlat menüsü daha az karmaşıktır; önceden yüklenmiş uygulamalar için döşemeler ve kısayollar fazla yer kaplamaz. Fakat önceden yüklenmiş olarak gelen birçok uygulama ve oyun var. Muhtemelen bunların hepsini kullanmak istemeyebilirsiniz.

2019 Güncellemesi ile artık daha önce kullandığınız daha önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırabilirsiniz. Dikkat çeken başka bir değişiklik ise, Başlat menüsünün kendi özel işlemi olan ShellExperienceHost.exe işleminden ziyade StartMenuExperienceHost.exe adı altında farklı bir işleme sahip.

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Derin anlamda karmaşık bir değişiklik gibi gelebilir, ancak kullanıcının göze çarpan tek çaresi, Başlat menüsünün daha sorunsuz çalışması ve işletim sisteminin diğer alanlarının neden olabileceği olası sorunlardan korunması olacaktır. Sonuç, Microsoft’a göre daha güvenilir bir Başlat menüsü ve daha duyarlı bir menü olmasıdır.

Cortana Asistanı Arama Çubuğunda Kullanılmayacak

Nisan 2019 Güncellemesi’nde, aramalara yardımcı olan Cortana asistanı görev çubuğunda yer alan arama kutusundan kaldırılacak.

Görev çubuğundaki arama çubuğu ve Cortana, kendi ayarları adına Windows 10’da grup ilkeleriyle birlikte bölünmüştür. Böylece, aramayı tıkladığınızda, basit bir işletim sistemi araması elde edersiniz. Cortana kullanmak istiyorsanız da farklı bir program gibi duran Cortana simgesine tıklamalısnız.

Güncellemeleri Artık Duraklatabilirsiniz

Nisan 2019 Güncellemesi, Windows 10 Home sürümünü kullanan kişilerin Windows güncellemelerini belirli günlerde duraklatmasına olanak sağlayacak.

Bu, bir güncelleme yayınlandığında size bir miktar bilgisayarınızı hala kullanma fırsartı sağlayan çok kullanışlı bir özelliktir. Güncellemenin doğru çalıştığından emin olmak için size zaman ayırmanızı sağlar ve sorunlar varsa, düzeltilinceye kadar güncellemeyi duraklatabilirsiniz.

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Nisan 2019 Güncellemesi Ön Değerlendirme

Nisan 2018 Güncellemesi ile Windows 10, her zamankinden daha kullanışlı ve güvenli olacak. Size zamandan ve huzursuzluktan tasarruf etmenin yanı sıra çalışmaya odaklanmanızı da sağlayacak özellikler sunar. Tabii ki, her zaman iyileştirmeye yer var, ancak Windows 10 hiç olmadığı kadar iyi ve gelişmeye devam ediyor.