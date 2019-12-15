Windows 10 PC’nizden Telefon Görüşmesi Yapmanızı Sağlıyor!

Android akıllı telefon kullanan Windows 10 kullanıcıları, Telefonunuzla doğrudan PC’nizden telefon görüşmesi yapmanıza (ve almanıza) olanak sağlayan özelliğin artık Telefonunuz uygulaması aracılığıyla herkese sunulduğunu öğrenmekten memnun olacaklardır.Çağrılar özelliği Ekim ayında tekrar test edilmeye başlandı ve PC’niz ile telefonunuz arasında çağrıları istediğiniz gibi sorunsuz bir şekilde aktarabilmeniz de dahil olmak üzere bir dizi güzel hile ile birlikte geliyor.



Ve şimdi işlevsellik tüm Android akıllı telefonlara yayılıyor – iOS modelleri olmasa da – 7.0 veya daha eski bir sürümü kullanıyor (daha önce sadece ana Samsung Samsung modellerinde mevcuttu).ZDNet, Microsoft’un açıklamasını bir tweet’te görmesine rağmen, sonraki cevaplarda, şirket bunun genel kullanılabilirlik duyurusu olmasına rağmen, özelliğin hala ‘kademeli bir dağıtım’ yoluyla kullanıldığını açıkladı.

Başka bir deyişle, bazı kullanıcılar şimdi sahip olacak, diğerlerinin biraz beklemesi gerekebilir (veya belki daha uzun süre). Özelliği elde etmek için Windows 10 May 2019 Güncelleştirmesi veya daha yenisini kullanmanız gerektiğini ve tabii ki Telefon uygulamanızın en son sürümünü (ve de belirtildiği gibi, telefonunuzda Android 7.0+) kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Microsoft, metin mesajları gönderme ve alma yeteneği, çeşitli erişilebilirlik iyileştirmeleri ve muhtemelen konuştuğunuzu duyduğunuz “telefon ekranı” (yansıtma) özelliği de dahil olmak üzere, bu yıl boyunca Telefonunuzda kesinlikle birçok çalışma yapıyor.