Windows 10 Redstone 3 Güncellemesi Hakkında İlk Bilgiler

İşletim sistemi alanında en başarılı serilerden biri olarak gösterilen Windows 10 işletim sistemi için Microsoft işlerini tamamlamış değil. Sürekli olarak işletim sisteminin yeni versiyonları hakkında bilgiler veren markanın oyun modu da dahil olmak üzere birçok yeni işletim sistemi güncellemesi yayınladığını da biliyoruz. Hem işletim sisteminin güvenliğini arttırmak isteyen hem de yeni özellikleri kullanıcılara sunarak sektörde liderliğini korumak isteyen Microsoft’un yeni Windows 10 Redstone 3 güncellemesi de ortaya çıktı.

Windows 10 Redstone 3 Güncellemesi Nasıl Olacak?

Son olarak oyun modu ile adını duyuran işletim sisteminin bundan sonraki büyük güncellemesi ise Creators güncellemesi olarak duyurulmuştu. Henüz yeni güncelleme ile karşılaşmasak da Windows 10 güncelleme takvimiyle beraber yeni Windows 10 Redstone 3 güncellemesinin de geleceği görüntülendi. Peki yeni güncelleme hakkında ilk bilgiler neler?

Çok Daha Kapsamlı Güvenlik Güncelleştirmeleri Gelebilir

Bu noktada Windows 10 Redstone 3 serisi için neredeyse hiçbir detay net değil. Fakat şirketin yaptığı açıklamalardan yola çıkacak olursak bazı ipuçları da yok değil. Özellikle Google ile Microsoft arasında yaşanan son olay yeni güncelleme hakkında detayların ortaya çıkmasında ana neden.

Takip edelerin bileceği gibi Google kısa süre önce Windows 10 için bazı açıkları yayınlamıştı. İşte bu gibi bir durumla karşı karşıya kalmak istemeyen Microsoft’un yeni güncelleme ile 2-3 katmanlı güvenlik sistemleri geliştirebileceği konuşuluyor. Yani güvenlik açıklarının artık tamamen sona erdirileceği konusunda düşünceler var.

Gelişmiş Oyun Modları Görebiliriz

Güvenlik güncelleştirmeleri zaten beklenen gelişmeler arasında. Bir de bunun dışında bir tahminimizi daha sizinle paylaşalım. Bu noktada Windows 10 Redstone 3 ile beraber çok daha gelişmiş bir oyun modu geleceğini düşünüyoruz. Yayınlanan oyun modu ile beraber epey bir beğeni toplayan işletim sisteminin tüm bunlarla beraber Windows 10 Redstone 3 sersinde bu özelliğini daha da kapsamlı hale getirebileceği konuşuluyor.

Tabi net bir durum yok fakat özelliğin beğenilmesi ile beraber Microsoft’un bu özellik üzerine yoğunlaşması mantıksız olarak gösterilemez. Henüz detayları bu kadar sınırlı olan yeni işletim sisteminin daha ne gibi yenilikler alacağı ise yapılan açıklamalarla beraber ortaya çıkacak gibi.