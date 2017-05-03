Windows 10 S Tanıtıldı. İşte Yeni Sürümün Özellikleri

Microsoft dün itibariyle yeni seri ürünlerini tanıttı. Markanın yaptığı tanıtımlarda dikkat çeken ilk ürün Surface Laptop modeli oldu. MacBook serilerine rakip olarak gösterilen ve çıkış yaptığı andan itibaren satış rakamlarının yükselmesi beklenen yeni seri Surface Laptop modelinin ise birçok ilke imza attığını ekleyelim. Yeni modelin öne çıkmasını sağlayan ilk özelliği ise modelin işletim sistemi oldu. Windows 10 S olarak adlandırılan yeni seri işletim sistemi markanın eğitim temalı ilk serilerinden de biri olmayı başardı.

Windows 10 S Nasıl Farklarla Geliyor?

Dediğimiz gibi Windows 10 S eğitim odaklı bir işletim sistemi olacak. Bu nedenle eğitim kurumların sahte Windows ya da eski Windows sürümlerinin kullanılması yerine bu sürümün kullanılması önerilecek. Fiyatında bu noktada biraz daha düşüş olması bekleniyor. İşletim sisteminin özelleştirilmiş olan yetenekleri ise genelde eğitim amaçlı olarak oluşturulmuş durumda. Bu noktada amacının dışına çıkmaması ve tamamen korunaklı bir işletim sistemi olması için Microsoft bu seriyi sadece Windows Store ile sınırlı tutacak.

Windows Store uygulamaları dışında farklı bir uygulama çalıştıramayacak olan Windows 10 S bir nevi Apple’ın içe dönük işletim sistemi yapısını benimsemiş diyebiliriz. Bu şekilde casus ve zararlı yazılımlardan tamamen arınmasının sağlanacağı belirtilen yeni seri işletim sisteminin kullanım açısından ise bu detaylarla beraber biraz eksik kalabileceği düşünülebilir. Fakat güvenlik için aldığı önlemlerin işletim sistemini boğmasını istemeyen Microsoft’un ek olarak yeni uygulama serileri sunması bekleniyor. Yani bir nevi kullanıcıların dışarıdan herhangi bir uygulamaya ihtiyaçları kalmamış olacak.

Özel Yazılım Destekleri

Uygulama kısmı bir yana dursun yeni işletim sisteminde yine eğitim odaklı özel programların kullanılması da gündemde. Microsoft Teams adı verilen uygulamada bunlardan ilki olacak. Uygulama sayesinde eğitimciler sınıflarda öğrencilerle beraber eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma ortamını hazırlayabilecekler. Bunun için Windows 10 S içerisinde beraber gelen uygulamayı kullanmak yeterli olacak. Ekstra bir uygulama ihtiyacı bulunmuyor. Bir nevi bu yönüyle Chrome OS modeline rakip olunmuş olunacak.

Ekstra Programlarla Beraber Geliyor

Windows 10 S serisini tercih eden kullanıcılar için Windows özel eğitim serileri de sunuyor. Öncelikle işletim sisteminin beraberinde Office 365 eğitim sürümlerini ve eğitim setlerini 1 yıl ücretsiz olarak kullanıma çağacağı belirtildi. Bunun dışında Minecraft eğitim sürümü oyununu da yine işletim sistemiyle beraber verecek olan yapım. Bu oyunun ücretsiz olarak geçerli olacağı sürenin de yine 1 yıl olduğunu belirtti. Bu süre sonunda kullanıcıların mutlaka ücret ödemeleri gerekiyor. Aksi halde üyelikler sonlandırılıyor.

Windows 10 S Ne Zaman Çıkıyor?

Sadece Surface Laptop modellerinde yer almayacak olan işletim sisteminin çıkış tarihi konusunda net bilgi verilmedi. Sadece çıkışın yaz aylarında yapılacağı yanı kısa bir süre kaldığının üzerinde duruldu. Fiyat ve benzeri sürüm gibi detayları da firmanın açıklaması bekleniyor.