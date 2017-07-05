Mayıs ayında Microsoft‘un Build 2017 geliştirici konferansında firma, Akıcı Tasarım Sistemi (Fluent Design System) gibi bir dizi özellikle birlikte Windows 10 Fall Creators Güncellemesini (FCU) duyurdu. Ayrıca, Zaman Çizelgesi (Timeline) ve bıraktığınız yerden devam ettirme gibi cihazlar arasında sürekliliği ifade eden bazı yeni özellikler de açıkladı.

Ancak, yeni özellik güncellemesi sadece birkaç ay içinde yayınlanacağından, Zaman Çizelgesi’nin Insider Previews’e henüz girmediğini fark etmiş olabilirsiniz; bunun nedeni, Joe Belfiore’un Twitter üzerinden doğruladığı gibi özelliğin ertelenmesidir. Bunun yerine, şu anda Redstone 4 olarak bilinen FCU’nun yayınlanmasını takiben Insider Preview yapılarında görmeye başlayacağız.

Microsoft’un Windows 10 için gelecek olan özellikleri listeleyen sayfaya bakarsanız, bıraktığınız yerde Zaman Çizelgesi (Timeline) ve bıraktığınız yerden devam ettirme gibi özelliklerin FCU’ya gelmesi için bekletildiğini görebilirsiniz. Doğal olarak, ürünün halen gelişmekte olduğunu ve özelliklerin her an değişebileceğini gösteren bir bildirim var.

Tabii ki, her zaman vaat edilen ancak nihai üründe bulunmayan bir özellik varolabilir. Nisan’daki Creators Güncellemesi ile Kişilerim (My People) (FCU’da olacak) ve Anniversary Güncellemesi ile Messaging Everywhere oldu. Umarız, Zaman Çizelgesi yalnızca sonuncusu gibi tamamen çöpe atılmak yerine, yalnızca eskisi gibi geciktirilir.