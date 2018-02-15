Windows 10 işletim sistemini, ana işletim sistemi olarak kabul eden ve güncel değişimleri bu sürümle beraber kullanıcılara sunmaya başlayan Microsoft, yavaş yavaş Windows 10 deneyimini başka bir boyuta taşımaya başladı. Yayınlanan son güncellemelerle beraber çok daha işlevsel bir işletim sistemi haline gelen Windows 10 işletim sisteminin, şimdi ise Windows 10 Üst Düzey Performans Modu ile geldiği görülüyor. İlk olarak Insider ekibi için yayınlanan yeni özellikle beraber kullanıcıların güç arayışı da son bilecek. Konu hakkında detaylara geçelim.

Windows 10 Üst Düzey Performans Modu Neler Sunuyor?

İlk olarak şunu belirtelim ki Windows 10 Üst Düzey Performans Modu, sadece ve sadece Windows 10 Pro modelleri için geçerli olacak. Diğer işletim sistemi versiyonlarında bu özelliği görmek mümkün olmayacak. En azından şu an için planlanan detayların bu şekilde olduğunu söylemek gerekiyor. Öte yandan adından da anlaşılacağı gibi bu özellik, aşırı güç gerektiği zamanlarda kullanılacak bir özellik olacak.

Model çizimlerinde, belli çizim araçlarında, yüksek işlem altında kısacası iş istasyonlarının aşırı güç isteklerinde Windows 10 Üst Düzey Performans Modu kullanılabilecek. Söz konusu modu devreye aldığınız zaman ise güç tüketiminin bir kenara bırakıldığı görülecek. Sistem tamamen güç odaklı olarak çalışacak. Gecikmeleri düşürmek ve işlem hızını arttırmak adına tüm işlemci sisteminin de gücünün serbest bırakılacağı belirtiliyor.

Windows 10 Üst Düzey Performans Modu olarak sunulan yeni modun kullanımın ise kullanıcılara bırakılacağı konusunda bilgiler var. Buna göre Windows’un yeni modunda, tıpkı diğer modlarda olduğu gibi güç yönetiminden seçim yapmak mümkün olacak. Fakat gerek güç yönetimi gerekse de mobil sistemlerin dengesi nedeniyle söz konusu özelliğin tablet ve laptop modelleri yerine masaüstü serilerine sunulacağından söz ediliyor.

Bu nedenle güncelleme olarak değil de doğrudan belli serilere yüklenen bir özellik olarak karşımıza çıkacak Windows 10 Üst Düzey Performans Modu sistemiyle de karşı karşıya olabilir. Bunları testlerin tamamlanmasından sonra göreceğiz. Yeni özelliğin ne zaman geleceği kısmında ise bir bilgimiz bulunmuyor.