Windows 10, Yakında OS X Gibi Mağaza Dışı Uygulamaları Engelleyecek

Windows 10 Creators Güncelleştirmesinde en yeni beta derlemesinde Microsoft, bakış açınıza bağlı olarak bilgisayarınızı daha güvenli ya da daha rahatsız edici hale getirecek yeni bir özellik bulunmakta. Bir Win32 (masaüstü) uygulaması yüklemeye çalışırsanız, seçtiğiniz güvenlik düzeyine bağlı olarak “yüklediğiniz uygulama Windows Deposu’ndan değil” ya da tamamen engellediği yönünde bir uyarı çıkacak. Etkinleştirildiğinde, Windows Store ve Universal Windows Platform (UWP) uygulamalarını herhangi bir uyarı almadan yükleyebilirsiniz.

Twitter kullanıcısı @vitorgrs (aşağıda) tarafından fark edilen özellik varsayılan olarak devre dışı, bu nedenle arama yapıp özelliği açmadığınız sürece rahatsız olmazsınız. Güçlü kullanıcılar için inanılmaz sinir bozucu olabilir, çünkü Photoshop, Firefox ve diğer masaüstü uygulamaları engellenir. Yanlışlıkla bloatware veya diğer sorunlu uygulamaları yüklemelerini engelleyeceği için, ebeveynleriniz veya dedeleriniz için bir nimet olabilir bu özellik.

Starting with 15042, you can block installation of Win32 apps on ANY edition. Even Enterprise. pic.twitter.com/MHzpBkNLE3

— Vitor Mikaelson 🦄 (@vitorgrs) February 26, 2017