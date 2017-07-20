Windows 10 Yazılımların Veri Tüketimi Nasıl Görülür?

Microsoft’un en son bizlere takdim ettiği Windows 10 sunduğu birçok işlevler ile birlikte kullanıcılara fayda sağlamayı temenni edinmiş. Özellikle de ayarlar paneli içerisinde yer alan veri kullanımı bölümü ile cihazınızın içerisinde yer alan uygulamaların internetinizden ne kadar veri kullandıklarını da kolaylıkla görebilmektesiniz.

Bu özellik, kotalı internet kullanan kullanıcılar için gerçekten profesyonel bir işlevdir. Yine bu veri kullanım kısımlarını da telefonlarımız içerisinde görebilmekteyiz fakat bu kadar kaliteli, anlaşılabilir bir biçimde göremezdik. Yine bazı programlar da arka planda yaptıkları kötü işlevler sonucunda veri kullanımlarını gizleyebilmektedir. Ancak Windows 10 içerisinde yer alan bu özellik sayesinde hiçbir şekilde kötü işlevler gerçekleştirilemiyor ve veri kullanımı rahatlıkla incelenebilmektedir.

Veri Tüketen Yazılımlar Nasıl Görünür?

Veri tüketen yazılımları görebilmek için başlat menüsüne girerek ayarlar seçeneğini aktif etmelisiniz. Karşınıza çıkan pencereden Ağ ve İnternet’i seçin. Bunun sebebi çalıştırmış olduğunuz pencere içerisinde kişiselleştirme, cihazlar, gizlilik, Sistem, zaman ve dil, güvenlik gibi birçok sekme vardır. Sizin seçeceğiniz panel Ağ ve internet panelidir.

Bu seçeneğin yine açıklama kısmında ise uçak modu, VPN, Wi-Fi benzeri başlıkları görebilirsiniz. Eğer ki bir şey görünmezse bir ağa bağlı olmayabilirsiniz veya uygulamada bir sorun oluşmuştur bu durumda bilgisayarınızı yeniden başlatmanız sizin faydanıza olacaktır. Yine son 30 gün veri kullanımını da sizlere takdim etmekte olan grafik ile karşılaşacaksınız. Bu anlamda Wi-Fi ve Ethernet beraberinde harcanan veri oranlarını da görebilirsiniz. Grafik içerisinde alt panelde yer alan kullanım bilgileri panelinden de yine bazı uygulamaların toplamda kullanmış oldukları verileri de görebiliyorsunuz.

Gördüğünüz üzere son derece basit bir işlem. Yine Windows 10 takdim etmiş olduğu bu özellik beraberinde kullanıcıların sistemlerine bulaşan zararlı yazılımları bertaraf etmeyi hedeflemektedir. Aslında her ne kadar güvenlik yazılımları kullanıyor olsalar da bu gibi durumlarda kullanılabilecek en güzel yöntem veri kullanımı istatistiğini açmak olacaktır. Bu panelde arka planda çalışan zararlı bir uygulamanın her şeyini görebilirsiniz.