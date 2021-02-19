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Windows 10 Yeni Bir Güncelleme Daha Alacak!

Microsoft, Windows 10 için yeni bir büyük güncelleme yayımlamaya hazırlanıyor. İşte yeni güncellemenin detayları...

Yunus Emre Çakır

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Windows 10

Microsoft‘un tüm dünyada kullanılan bilgisayarlar için ürettiği yazılımı Windows 10, yakında yeni bir büyük güncelleme daha almaya hazırlanıyor. Windows Servis ve Teslimat Başkan Yardımcısı John Cable tarafından paylaşılan bir blog yazısında, yeni Windows 10 güncellemesiyle hangi özelliklerin geleceği kısaca özetlenmiş bir şekilde ortaya çıktı. 21H1 adıyla gelecek olan güncellemenin odak noktası, güvenlik, uzaktan erişim iyileştirmeleri oluyor.

Ayrıca yeni güncelleme içerisinde harici bir web kamaresı optimizasyonunu içinde barındırıyor. Bu sayede artık yüz tanıma yaparak bilgisayarınızın kilidini açılabilecek. Bunun dışında Windows Defender‘da bu güncellemeden yararlanacak. Güncellemeyle birlikte Windows Defender, uygulama koruma performansı arttırılmış olacak.

Windows Yönetim Araçları ise daha fazla uzaktan bağlantı yapan kullanıcılara daha iyi bir performans deneyimi sunmayı hedefliyor. Beta Insider kullanıcıları şuanda blgisayarlarına bu güncellemeyi indirebilirler. Ancak diğer kullanıcılar için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. İlerleyen günlerde diğer kullanıcılara da bu güncellemenin sunulması bekleniyor.

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