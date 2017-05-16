Windows 10 Yüklü Galaxy S8

Windows 10 Mobile‘ın (veya bir telefonda yalnızca Windows 10’un) sesizliği uzunca bir süredir devam ediyor., ancak bu çok ilginç bir bilgi.

Windows Galaxy S8‘in Windows 10 çalıştıran birkaç sızdırılmış görüntüsü, geriye kalan birkaç fanın ilgisini çekecektir.

Görüntüler kalitesiz ve sahte olduğunu çok iyi gösterebilir – Windows 10 mobil ekran görüntüsünü yakalayıp Android telefona yapıştırmak kolay. Sonra tekrar sanal ekran düğmeleri Windows değil, Android ile çakışıyor.

Fotoğraf canlı ana ekranı, ayarlar menüsünü ve mağaza ana sayfasını göstermektedir.

Samsung’un Windows 10’lu bir Galaxy S8 sürümünü piyasaya sunması pek olası görünmüyor ancak belki de aşırı ısrarlı bir geliştirici Microsoft’un platformunu yönetecek. Bu cihazın windows sürümünü kullanması bize biraz garip geldi, ancak yine de ilginç olacak.