Windows 10’u nasıl ücretsiz alabilirim?

Microsoft, Yardımcı Teknolojiler sayfasını ziyaret ederek kullanıcıların Windows 10‘a ücretsiz olarak yükseltmelerine olanak tanır. Size bir kuruşa mal olmadan Windows 7 veya 8.1‘den nasıl geçeceğinizi gösteriyoruz.

Windows 7’den veya 8.1’den yükseltmek isteyen herkes için Windows 10’un ücretsiz bir kopyasını Microsoft’un sunduğu cömert teklif süresi doldu, ancak Windows 10 Home için Microsoft Store‘da £ 120 harcamadan geçişi yapmak hala mümkün. Size nasıl olduğunu göstereceğiz.

Yardımcı Teknolojilerle Windows 10’a Yükseltme

Windows 10 piyasaya sürüldükten sonraki ilk yıl için, Windows 7 veya 8.1’in herhangi bir kullanıcısının yeni işletim sistemini ücretsiz yükseltmesi mümkündü.

Bu anlaşma 29 Temmuz 2016’da sona erdi ve o zamandan bu yana, Windows’un yeni sürümünü edinmek isteyenlerden, tam fiyat talep ettiler.

AT, çeşitli engelli kişilere yardım eden ve bilgisayarları kullanmalarını sağlayan yazılım ve donanım aygıtları için kullanılan bir terimdir.

Windows 10‘da, bir ekranda içeriği okuyan bir anlatıcı, yüksek kontrastlı görüntü ayarları ve metni daha kolay okunur hale getirmek için bir büyüteç gibi çeşitli Yardımcı Teknolojiler vardır.

Tüm kişilerin Windows 10‘a erişebilmesini sağlamak için Microsoft, AT‘yi kullananlar için ücretsiz yükseltme teklifini yerine getirmeye devam etmiştir. İşin aslı, yükseltme işlemi gerçekte herhangi bir belge veya kusur gerektirmediği anlamına gelir; dolayısıyla bir kopyasını ücretsiz kullanabilirsiniz.

Aslında Yardımcı Teknolojiler’e ihtiyaç duyarsanız, tek yapmanız gereken şey, Microsoft Erişilebilirlik sayfasına giderek, burada, asil niyetlerini gösteren bir mavi ekran görürsünüz.

Windows 10‘u yüklemek için ekranın altındaki Şimdi Yükselt düğmesini tıkladığınızda yükleyici yürütülebilir dosyası indirir.

Yükleyiciyi başlatmadan önce tüm önemli dosyalarınızı yedeklemeniz ve yaklaşık 3GB’lık bir pakete indirebileceğiniz bir yeriniz olduğundan emin olun. Bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, kurulum sırasında fişe takmanızı da öneririz.

Güvenlik önlemleri alındığında, şimdi yapmanız gereken tek şey indirilen dosyayı açmak ve ekrandaki talimatları takip etmek. Windows daha sonra otomatik olarak yükseltmeyle ilgilenir.

İşlem tamamlandıktan sonra, Windows 10’un parlak yeni bir kopyası ile bir maliyet ödemeden kullanacaksınız.