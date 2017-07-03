Windows 7 Pazar Payını Kaybetmeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay, çeşitli işletim sistemlerinin dünya genelinde pazar payıyla ilgili istatistiksel raporlar, Windows 7 ve Windows 10‘un yükselişe geçtiğini ve Windows XP‘nin nihai tükenmesine doğru ilerlediğini belirtmişti. NetMarketShare firmasına göre bu ayın durumu tam tersi görünüyor.



NetMarketShare‘nin Haziran 2017 ayı raporu, hemen hemen tüm işletim sistemlerinin Windows XP hariç – ki bu% 6.94’e yükseldi, pazar payının düşüş gösterdiğini gösteriyor. Windows 7, 0.42 puanlık bir düşüşle karşı karşıya, Windows 8.1 ise 0.34 puan kaybetti. Sayısal olarak “Mac OS X” ve Windows 10 pazar payı açısından hafif bir düşüşle karşı karşıyaysa da, bu rakamların hata payı seviyesinin çok iyi olduğunu unutmamak gerekir. “Diğer” kategorisi de %7.33’e düştü.

NetMarketShare’in raporuna göre halihazırda duran durum şu şekilde: kullanıcıların %91.51’i Windows kullanırken, Mac ve Linux pazar payı %6.12 ve %2.36 olarak belirlendi.

Diğer taraftan, ayrı bir firma olan StatCounter‘den alınan veriler, Windows’un pazar payı oranının geçen ayki %83.93’e kıyasla %84.31’e yükseldiğini gösteriyor. Bu arada OS X, Linux ve Chrome OS sırasıyla %11.61, %1.74 ve %0.56 düzeyinde. Şirket, Windows’un %84.31 pazar payını işletim sistemlerinin bireysel sürümlerine göre bölünmüş durumda; Aşağıda görülebilir:

Basit aritmetik kullanarak, Windows 7’nin %38.55’e düştüğünü hesaplamak kolaydır. Öte yandan, Windows 10 büyüme gösterdi ve %30.87’ye yükseldi. Aynı zamanda, Windows 8 / 8.1 ve Windows XP sırasıyla %9,94 ve %4,00 pazar paylarına hükmediyor.

Bununla birlikte, her iki firmanın bu verilerin ortak web sitelerinden ve izleme kodlarından türetildiğini ve bu nedenle gerçek durumu tam olarak tasvip etmediğini belirtmek önemlidir. Aşağıdaki kaynak linklere tıklayarak ayrıntılı raporları kontrol edebilirsiniz.