Windows Defender Değişikliğe Gidiyor

Casus yazılımlara karşı aldığı önlemlerle bir hayli konuşulan Windows, son olarak Windows 10 işletim sisteminde çok daha geliştirilmiş güvenlik önlemlerine yer vermişti. Microsoft bu konuda bazı önemli kararlar almış ve Windows Defender için kapsamlı güncellemeler yayınlamıştı.

Şimdi ise Microsoft’un bambaşka bir planı daha olduğu ortaya çıktı. Fakat bu kez Windows Defender için yolun sonunun geldiğini söylemek mümkün olabilir. Öyle ki yapılan açıklamalara göre klasik Windows Defender yerini başka bir isme ve biraz daha farklı bir kullanıma bırakıyor.

Windows Defender için İsim Değişikliği

Elde edilen bilgilere göre bundan sonraki süreçte bir isim değişikliği olacak. Microsoft tarafından alınan karara göre isim konusunda Microsoft adının kullanıldığını göreceğiz. Bundan sonraki süreçte güvenlik yazılımının adının Microsoft Defender olduğunu göreceğiz.

Yazılımın adının değişmesiyle beraber bazı sistemleri için de değişikliklerin sunulduğunu görmek mümkün olacak. Bundan sonraki süreçte casus yazılımları engelleme konusunda tam anlamıyla bir virüs programı kapsamında davranılacak.

Bir yandan virüs programlarını aratmayacak kadar iddialı bir güvenlik sisteminin sunulduğunu göreceğiz diğer yandan ise çapraz platform desteğinin sunulduğunu göreceğiz. Çapraz platform desteği sayesinde de sadece Windows 10 değil, diğer işletim sistemleri ve hatta konsollarda bile geçerli olabilecek bir sistemden söz etmek mümkün olacak.

Windows 10 güncellemeleriyle beraber sunulacak olan isim değişikliği sonrasında sistemsel olarak nasıl değişikliklerin sunulacağını da zamanla göreceğiz. Sistemsel olarak sunulacak olan değişikliklerin casus yazılımları engelleme konusunda ne kadar başarılı olacağını da yine zaman gösterecek. Kesin olan nokta ise firmanın bu konuda oldukça iddialı olması.

Microsoft’un yeni adımıyla beraber Windows Defender dönüşüme uğradığı gibi, harici bir virüs programı kullanma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak. Daha doğrusu bu konu ihtiyaç biraz daha düşmüş olacak demek daha yararlı olacaktır.