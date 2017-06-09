Windows Hello Nedir?

Windows Hello, Windows 10 çalıştıran cihazlarda oturum açmak için kolay ve daha kişisel bir yöntemdir. Kimliğinizi doğrulamak için parmak izinizi ya da gözlerinizi tanıdığından, bir şifre yazmak zorunda kalmadan kurumsal düzeyde bir güvenlik elde etmiş olursunuz.

Windows Hello, bilgilerinizi nasıl gizli tuttuğuna dair makalenin devamını okuyun.

Lumia 950 ve 950 XL artık Windows Hello’yu kullanmaya hazırdır ve gelecekte Windows Hello destekleyen daha fazla cihaz kullanıma sunulacaktır. Windows Hello’yu desteklemesi için bir cihazın parmak izi tarayıcısı ya da göz tarayıcısı (iris tarayıcı) olması gerektiğini unutmayın.

Ayrıca Surface Pro 4, Surface Book gibi pek çok parmak izi destekli bilgisayarlar hali hazırda Windows Hello’yu destekliyor.

Başlat menüsünde, tüm uygulamalar listesine hızlıca kaydırın ve sonra Windows Hello‘yu ayarlamak için sırasıyla Başlangıç > Ayarlar > Hesaplar > Oturum açma seçenekleri‘ni seçin. (Windows Hello için bir oturum açma seçeneği görmüyorsanız, telefonunuz bunu desteklemiyor demektir.) Kurulum tamamlandıktan sonra telefonunuzun bir bakışta açılmasını sağlayabilirsiniz.