Teknoloji Haberleri

Windows için iTunes Windows Mağazası’na Geliyor

Cepkolik » Teknoloji Haberleri » Windows için iTunes Windows Mağazası’na Geliyor
12-05-2017
1
0

Oldukça beklenmedik bir biçimde, Microsoft, Build 2017 konferansında iTunes‘un Windows Mağazasına geleceğini açıkladı.

Bu oldukça büyük bir haber, çünkü iTunes şu ana kadar Apple’ın web sitesinden almak zorunda kalacağınız tek başına bir indirim paketiydi. Mağazada olması çoğu insanın bilgisayarında indirmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, Windows 10 S çalıştıranların gelecekte iTunes’ı kullanabileceği anlamına gelir; çünkü Windows 10 S‘in, Mağaza dışı uygulamalar için hiçbir desteği yoktur.

iTunes‘un şu andaki bağımsız sürümüne ne olacağı ve Chrome gibi diğer büyük uygulamalar Windows Mağazasına gelecek gibi görülüyor.

Etiketler

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*