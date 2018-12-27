Windows‘da bilgisayar ekranınızı döndürmek için çeşitli yöntemler mevcut. Hatta bunlar için Dahili Ekran ayarlarını, grafik kartı ayarlarınızı ve hatta bir klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Üç seçeneğin hepsini burada sizler için özetleyeceğiz.

Dizüstü bilgisayarınızı veya PC ekranınızı döndürmeyi deneyebileceğiniz ilk yöntem klavye kısayoludur. Ancak bunun sizin için çalışıp çalışmaması PC’nizdeki donanıma ve yazılıma bağlı olacaktır. Bazı yazılımlar, örneğin Nvidia ve AMD sürücüleri, Shift-Alt-Yön Tuşu gibi bir kısayol kullanarak ekranı döndürmek için ‘Kısayol Tuşları’ oluşturmanıza izin verir.

Ancak, bir Fn kısayol tuşu seçeneğinin olmaması, yazılımı yüklememiş olmanızdan kaynaklı olabilir. Örneğin, Intel grafikleriniz varsa, Intel’in Grafik ve Ortam Denetim Masası’nın yüklenmesi gerekir.

Diğer yöntem, ekran yönünü değiştirmek için Kontrol Paneline girmenizi gerektirir; bu, monitörünüzü düzenli olarak yataydan dikey (ve tersi) konumuna döndürmenize yardımcı olabilir.

Windows Görüntü ayarlarını kullanarak ekranı döndürme

Windows 10’da ekranı döndürmenin en hızlı yolu masaüstünde sağ tıklayıp Ekran ayarları’nı seçmektir. Açılan pencere de Ekran Yönü açılır menüsünde dikey ve yatay arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu en kolay yoldur.

Windows 7 veya 8’de, masaüstünde sağ tıklayın ve Ekran çözünürlüğü’nü seçin.

Açılan ekranda genel olarak çözünürlüğün ve kullanılan ekranların özelliklerini görüntüleyeceksiniz. Şayet ekran formatınız hakkında her hangi bir fikriniz yoksa orada bulunan Algıla tuşuna basarak, bunu öğrenebilirsiniz.

Intel sürücülü bilgisayarda ekranı döndürme

Intel grafik yongası olan bir dizüstü bilgisayarda veya PC’de, ekranı (veya HDMI yoluyla takılı harici monitörü) döndürmek, oldukça kolaydır. Bilgisayar üzerinde açık olan Intel Grafik Ayarlarına sağ alt köşede bulunan küçük simgeden erişebilirsiniz. Açılan ekranda size oldukça basit seçenekler sunacaktır.

Diğer bir kısa yol ise sağ tuşa tıklamak olacaktır.

Masaüstünde sağ tuşa tıkladığınızda, açılan seçeneklerde Grafik Özelliklerine tıklayarak, Intel’in Denetim Masasına ulaşabilirsiniz. Buradan Döndürme seçeneğine tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Nvidia sürücülü bilgisayarda ekranı döndürme

Şayet bir Nvidia ekran kartınız varsa, masaüstünü sağ tıklattığınızda Nvidia Denetim Masası’nı başlatma seçeneği göreceksiniz. Ekran çzünürlüğünü seçmek yerine bunu seçebilirsiniz.

Soldaki menüden Ekranı döndür’ü seçin. Ekranı Stereoscopic 3D etkin durumdayken döndüremediğinizi söyleyen bir mesaj görürseniz. Bu bağlantıya tıklayın ve Stereo Stereoscopic 3D’yi Etkinleştir ’seçeneğinin işaretini kaldırın. Ardından, ekranı Döndürme bölümünde, döndürme seçeneklerini göreceksiniz.

AMD sürücülü bilgisayarda ekranı döndürme

Bir AMD grafik kartınız varsa, masaüstünü sağ tıklattığınızda Catalyst Control Center’ı seçmeniz, ayarlar menüsüne kolayca ulaşmanıza olanak sağlar.

Ardından, Catalyst Control Center sürümünüzün eski veya yeni olmasına bağlı olarak farklı başlıklar altında olabilecek Ekran döndürme seçeneğini arayın. Daha yeni sürümlerde, Ortak Görüntü Görevleri altında yer alır.