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Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

Winrar şifresi nasıl kırılır? iSunshare RAR Password Genius programı ile en kolay yöntemi deneyebilirsiniz...

By Muhammed Arslan

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Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

WinRAR şifrenizi kaybetmek ya da unutmak tüm bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcıları için bir baş ağrısı olabilir. Bazen önemli belgeleri ve dosyaları güçlü bir parola kullanarak korur ve parolaları ne yazık ki bir süre sonra unuturuz. Bu yüzden, size WinRAR şifresi nasıl kırılır ve önemli verilerinizi geri nasıl alabilirsiniz basit bir yöntemi ile anlatacağız.

WinRAR, dosyalarınızı sıkıştırmak ve bir parola kullanarak korumak için harika bir yardımcı programdır. Verilerinizi güvende tutabilir ve .rar biçiminde sıkıştırılmış şekilde tutarak depolama alanından tasarruf etmenize yardımcı olur. Rar ve Zip söz konusu olduğunda, WinRAR’ın birçok avantajı vardır.

Winrar Kullanmak Önemli midir?

Windows işletim sistemi NTFS’nin dosya sistemi özniteliklerini depolayarak mükemmel bir yedekleme aracı seçimi olmasını sağlar. Sıkıştırma oranı da daha iyidir. Bir RAR dosya formatı kullanmanın başka bir avantajı, bir bütünü parçalayabilmesi ve daha küçük depolama ortamlarında saklayabilmesidir.

Ancak WinRAR’a koyduğunuz şifreyi unutursanız ne yapmalısınız? Unutulan WinRAR dosyanıza ulaşmak için, dosya şifresini kurtarmanız ve dosyanın kilidini açmak için kullanmanız gerekir.

Komut istemini kullanarak WinRAR şifresini kırmak için bazı yöntemler vardır, ancak bunlar sadece tamsayılar ve diğer karakter kombinasyonları üzerinde çalışırlar.

Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

Böylece, ihtiyacınız olan tek şey, dosya anahtarını geri getiren %100 çalışma yöntemidir. Bu ayrıntılı ipucumuzda, kaybolan ya da unutulan WinRAR dosya şifrelerinizi kurtarmak için basit bir şifre kurtarma aracı kullanacağız.

Program normalde ücretli iken, buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

WinRAR Unlocker ile RAR Şifresi Nasıl Kırılır?

WinRAR şifrelerini kırmak için, bu bağlantıdan WinRAR Password Genius’u indirmeniz ve kurulum sihirbazını izleyerek bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Bu yazılım tüm endişelerinize çözüm sunar.

WinRAR şifre kurtarma işlemini tamamlamak yaklaşık üç adımda olur. Arayüzü çok basittir ve tüm seçenekler tam karşınızdadır. Yazılım harika ve modern bir görünüme sahip olmayabilir, ancak işinde gayet iyidir. Windows 10 ve Windows 7 ile uyumludur.

iSunshare RAR Password Genius Programını Çalıştırın

WinRAR kurtarma işlemini başlatmak için programı çalıştırın. .rar dosyasını WinRAR Password Genius’a aktarmanız gerekir. Üst kısımdaki Open düğmesine basarak bunu yapabilirsiniz.

Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

Şifre Kırmak için Yöntem Seçin

Yazılım WinRAR şifresini kırmak için çoklu saldırı teknikleri kullanıyor. Farklı saldırı türleri Brute-Force, Mask, Dictionary ve Smart olmak üzere dört çeşittir. Bunlar farklı türden şifreleri tahmin etmek için kullanılır ve kırmak için bu yöntemleri kullanmanız gerekir. Örneğin, Brute-Force, tüm olası kombinasyonları kontrol eden ve dosyayı gerçekten açan bir parola bulunduğunda sonuçları gösteren ortak bir crack yöntemidir.

Şifre Kırma Yöntemine Başlayın

Şimdi açılan listeden kırma yöntemini seçtikten sonra, Start düğmesine basarak WinRAR şifresini kırın.

Bundan sonra, yazılım süreci başlatacak ve sizin için WinRAR şifresini kurtaracak. Yazılım dosyayı kırarken, size şifreyi gösteren bir pencere açılacaktır.

Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

Şimdi, WinRAR’da parola korumalı .rar dosyasını açın; parolanızı isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Şimdi, kurtarılan şifreyi girin ve enter tuşuna basın. Tüm yapmanız gereken bu kadar.

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