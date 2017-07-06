Yakın tarihli bir Reddit tartışması esnasında, CDProjektRed için eski Sanal Programlama geliştiricisi, topluluğun pratik olarak onun için yalvarmasına rağmen, Witcher 3‘ün neden hiç Linux‘a ulaşamayacağını tartıştı.

Eski geliştiriciye göre, hepsi de The Witcher 2‘nin 2014’te Linux’ta piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyordu. Topluluğun tepkisi çok yoğun olmuştu. Geliştiriciye ve çalışanlarına yönelik nefret söylemleri vardı çünkü oyunun doğal olarak çalışmadığını, bunun yerine sanallaştırmayı tercih ettiklerini açıklamadılar. Bu gerçek nedeniyle, oyun son derece hatalıydı ve neredeyse oynanamıyordu.

Evet, her şey yolunda gitmedi… fakat insanların tepkileride tahammül noktasını geçmişti. CDPR’ye karşı, “oyunun sanallaştırılması” konusunda yalan söylediği için Başkan Yardımcısına karşı tamamen nefret kampanyası yapıldı. Kendi zamanımda insanlara yardım etmeye çalıştım ve bunun için kesinlikle istismar edildim.

Topluluk, geliştiricileri ve yayıncıları onları desteklemek için ikna etmek istiyorsa, bu tür davranışların haklı olamayacağının farkına varmalıdır. Mazeret yok.

O zamandan beri oyun Games on Linux‘a göre bir çok yama yayınlanarak iyi bir düzeye getirildi fakat genel olarak toplumun tepkisi, şirketin ağzına kötü bir tat bırakmış gibi görünüyor. Oyunun bir noktada Linux’da görünebileceği ihtimalinin tamamen dışında olmasa da, topluluk olası hatalar konusunda şikayet etmek için daha sessiz bir yaklaşım düşünmelidir. Günümüzde oyunlar birçok sorun ile birlikte geliyor, ancak genellikle oldukça hızlı bir şekilde düzeltiliyorlar.