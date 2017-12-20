RPG oyun türünün başarılı örneklerinden olan Witcher 3 oyunun Xbox One X sürümü güncellendi ve 4K desteği geldi.

Microsoft’un en güçlü oyun konsolu olarak tanıttığı Xbox One X oyun konsolu hali hazırda satışta olan en güçlü oyun konsolu olsa da oyunlar henüz Xbox One X desteği sunmuyor. Durum bu oyunca Xbox One X’in güçlü oyun oynatma özellikleri bir işe yaramıyordu.

Witcher 3 Xbox One X Üzerinde 4K Oynanabilecek!

Sevilen oyunlardan birisi olan Witcher 3 oyuncuların en iyi oyun deneyimini yaşamaları için Xbox One X için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu yeni güncelleme ile birlikte oyuncular artık Witcher 3’ü 4K modunda oynayabilecekler.

Yeni güncelleme ile birlikte Witcher 3 oyunu iki farklı modla Xbox One X oyun konsolunda oynanabiliyor. Oyun severler Witcher 3 oyununu 4K modu ve performans moduyla oynayabilecekler. 4K modunda kullanıcılar Witcher 3’ü 30 FPS’de oynayabilirken Performans modunda oyuncular 1080 piksel yani Full HD modunda 60 FPS ile oynayabilecekler.

Witcher 3 oyununa gelen yeni güncelleme ayrıca 4K moduna ve Performans moduna HDR desteği ekliyor. Oyun severler Witcher 3’ün son güncellemesini yükledikten sonra Seçenekler – Ekran adımlarını izleyerek 4K ya da performans moduyla oyunu oynayabilecekler.