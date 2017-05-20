Wolfteam Sistem Gereksinimleri bugünkü ana başlıklarımız arasında. Wolfteam pek çok oyun severin canı sıkıldıkça oynayacağı oyunlar arasında geliyor. Oyunun yaratıcıları bir Türk ve oyun adından da anlaşılacağı gibi kurt adamlar ile insanlar arasındaki savaşı konu alıyor.

Oyunun oynanışı, grafikleri ve ücretsiz olması çok büyük artı tabiki. Fakat piyasada pek çok hile olduğu yönünde yazılar var. Ben birebir denemedim fakat arkadaşlarım öyle söylüyor. Oyunun içerisindeki satın alma fonksiyonları da bazı arkadaşların canını sıkabiliyormuş. Bunun nedeni olarak oyun akışını gereğinden fazla etkilediği yorumları var.

Konu başlığımız sistem gereksinimleri fakat Wolfteam oyunu neredeyse hiç sisteme ihtiyaç duymadan oynanabilecek bir oyun 🙂 Hatta yakında tablet ve akıllı telefonlara gelirse şaşmamalı. Güçlü donanımlara ihtiyaç duymaması bu oyunu daha da popüler kılmış ve onlarca insan tarafından oynanıyor.

Çalışan bir bilgisayar ile bile oynama şansınız çok yüksek. Mesela bir windows 2000 kullanan pentium 1.4 GHz hızında ve 1 GB ram’i olan bir bilgisayar bu oyunu çalıştırmaya yetiyor. İdeal seviyede bile oynamak için gereken işlemci Pentium 4 (2.2 GHz), 2 GB ram ve 512 GeForce 6800 veya üstü ekran kartı yeterli olabiliyor. Bilgisayarım Wolfteam oyununu çalıştırır mı? demeden direk oyuna girebilirsiniz.

Wolfteam Sistem Gereksinimleri‘ne geçmeden önce bir kaç önerimiz daha var. Cepkolik ailesi olarak sizlere oyunlar hakkında güncel bilgileri, ihtiyaçlarınızı ve bilmeniz gereken her şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerden yorum almak hem ekibimizi hem de oyun sever ziyaretçilerimizi zenginleştirecektir. Fikir alışverişinin değerini oldukça iyi biliyor ve bu yönde ilerliyoruz. Lütfen o değerli yorumlarınını aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletin. Dilerseniz konuları sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz.

Sizlere iyi oyunlar diliyoruz. Son olarak oyunun oynanış videosunu konunun altındaki videoda bulabilirsiniz. Umarız konumuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki oyun konumuzda görüşmek üzere.

Wolfteam Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 2000

İşlemci: Pentium 1.4 GHz

RAM: 1 GB

Ekran kartı: 256 MB GeForce 5700

Gereken disk alanı: 2 GB

Direct X: 9.0c

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 – Vista SP2 – Win 7 ve üzeri

İşlemci: Pentium 4 (2.2 GHz)

RAM: 2 GB

Ekran kartı: 512 GeForce 6800 veya üstü

Gereken disk Alanı: 2 GB

Direct X: 9.0c

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Wolf Team Game Play Trailer