WordPress kırık linkler için (404) Süper Eklenti

WordPress kullanan sistemler her geçen gün daha da artıyor. Yeni özellikler ile gelişimini de sürdüren wordpress önümüzdeki yıllarda da popülerliğini arttıracak.

Bugün sizlere wordpress kullanıcılar için 404 hataları (kırık linkler) gösteren güzel bir eklentiyi anlatacağız. Bu eklenti ile neler yapabilirsiniz ve de nasıl kullanırsınız konuşalım.

Bir web sitesi sahibi iseniz Google Webmaster Tools sizlerin düzenli olarak kullanması gereken en önemli araçlardan biridir. Burada bakmanız gereken kırık linkler menüsününde rakamlar sürekli artıyor ise WP Broken Link Status Checker eklentisi tam işinize yaracayak cinsten.

WP Broken Link Status Checker kurulumu

Bu eklenti sayesinde hem kırık iç linkler hem de kırık dış linkleri kolayca tespit edebiliyorsunuz. Ayrıca filtreleme özellikleri ile belirli bir kelimeyi, url yi dahil et ya da dahil etme gibi seçenekleri de bulunuyor. Bu sayede bazı url adreslerini göstermesi için filtre uygulayabiliyorsunuz ve binlerce linkler arasında sadece görmek istediklerinizi getirebiliyor.

Ayrıca yönlendirilen url’leri de görmenizi sağlayabiliyorsunuz. Örneğin bi kelimeye link verdiğiniz fakat o link başka bi yere yönleniyor. İşte bunu dahi görebiliyorsunuz.

WP Broken Link Status Checker eklentisi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Eklenti kurulumu ve kullanımı ile ilgili sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere iletebilirsiniz. Eklentiyi wordpress.org’dan indirebilirsiniz.