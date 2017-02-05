WWE 2K17 Sistem Gereksinimleri

Sistem Gereksinimleri Haberleri
WWE 2K17 oyunu için minimum ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Oldukça yüksek donanımlara ihtiyaç duyan oyun için minimum işlemci Core i5-3550 3.3GHz olarak açıklanmış. İdeal işlemci olarak ise Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz özelliklere sahip olması isteniyor.
WWE 2K17, eleştirel basın ve fan beğenisini topladı WWE 2K16’ye kıyasla çarpıcı grafikler, ultra otantik oyun ve WWE ve NXT popüler Superstars ve Legends büyük bir liste ile hükümdarlığı ve amiral gemisi WWE video oyunu franchise şampiyonu olarak geliyor.
WWE 2K17 Videosu (Trailer)