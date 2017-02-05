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WWE 2K17 Sistem Gereksinimleri

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05-02-2017
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WWE 2K17 oyunu için minimum ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Oldukça yüksek donanımlara ihtiyaç duyan oyun için minimum işlemci Core i5-3550 3.3GHz olarak açıklanmış. İdeal işlemci olarak ise Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz özelliklere sahip olması isteniyor.

WWE 2K17, eleştirel basın ve fan beğenisini topladı WWE 2K16’ye kıyasla çarpıcı grafikler, ultra otantik oyun ve WWE ve NXT popüler Superstars ve Legends büyük bir liste ile hükümdarlığı ve amiral gemisi WWE video oyunu franchise şampiyonu olarak geliyor.

WWE 2K17 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-3550 3.3GHz ya da AMD FX-8150
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7770 1GB GDDR5
  • Ram: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken disk alanı: 50 GB

WWE 2K17 İdeal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz ya da AMD FX-8350
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon R9 290
  • Ram: 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken disk alanı: 50 GB

WWE 2K17 Videosu (Trailer)

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