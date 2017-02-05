WWE 2K17 Sistem Gereksinimleri

WWE 2K17 oyunu için minimum ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Oldukça yüksek donanımlara ihtiyaç duyan oyun için minimum işlemci Core i5-3550 3.3GHz olarak açıklanmış. İdeal işlemci olarak ise Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz özelliklere sahip olması isteniyor.

WWE 2K17, eleştirel basın ve fan beğenisini topladı WWE 2K16’ye kıyasla çarpıcı grafikler, ultra otantik oyun ve WWE ve NXT popüler Superstars ve Legends büyük bir liste ile hükümdarlığı ve amiral gemisi WWE video oyunu franchise şampiyonu olarak geliyor.

WWE 2K17 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-3550 3.3GHz ya da AMD FX-8150

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7770 1GB GDDR5

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken disk alanı: 50 GB

WWE 2K17 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz ya da AMD FX-8350

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon R9 290

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 11

Gereken disk alanı: 50 GB

WWE 2K17 Videosu (Trailer)