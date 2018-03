Xabi Alonso Instagram Hesabı Türkler Tarafından Hacklendi

Yaklaşık 30 dakika önce Xabi Alonso’nun resmi Instagram hesabı Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından ele geçirildi.

İlk olarak hesabın “hakkında” bölümünü değiştiren Türk hackerlar şunları yazdı;

Ayyıldız Tim Özel Operasyon Ekibi

Daha sonra ele geçirilen hesap ile ilk atılan Instagram gönderisi Xabi Alonso’nun Fenerbahçe’ye transfer oluyorum açıklaması oldu. İşte o gönderide yazanlar ve çevirisi;

I have decided to cancel the contract with Real Madrid and change to Fenerbahçe because I want to support the turkish soldiers in Afrin.

Real Madrid ile olan sözleşmemi feshettim ve Fenerbahçe ile anlaştım, çünkü ben Afrin’deki Türk askerlerini destekliyorum. Fenerbahçe gönderisinin ardından Xabi Alonso’nun resmi hesabından üç farklı görsel daha yayınlandı. Bu görseller Afrin harekatıyla ilgili görseller oldu. Paylaşılan fotoğrafların açıklamalarında yine Afrin’deki operasyonu destekliyorum minvalinde cümleler yer aldı. Ayyıldız Tim grubunun bunu neden yaptığı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak ele geçirilen hesap ile gönderilen bir gönderideki DM yazışmaları ile alakalı ifadeler Xabi Alonso’yu bir hayli korkutacak cinsten;

Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir ! (Your account has been hacked by the Turkish cyber army Ayyıldız Tim. Your DM correspondence and important data have been captured! )