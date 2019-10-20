Xaomi Mi CC9 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Xiaomi’nin Mi CC9 serisinin bu ay yeni bir telefonu piyasaya sürülecek. Aslına bakarsanız Xiaomi ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi bir dünya telefonu piyasaya sürdü. Ama hala durmak söz konusu değil gibi. Hatta Xiaomi’nin en yeni telefonunun Mi CC9 Pro olduğu söyleniyor. Üstelik telefonun teknik özellikleri ve fiyatı da sızdırıldı.

Sızıntının kaynağı Sudhanshu Ambhore isminde sızıntı haberler yapan bir Twitter kullanıcısı. Hangi cihazın olduğunu belirtmemiş olsa da, birincil kameranın özelliği Mi CC9 Pro hakkında ortaya çıkan önceki özellikelere karşılık geliyor.

Telefonda su damlası çentikli ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunan 6.4 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Realme X2‘de bulunan Snapdragon 730G yonga seti tarafından desteklenecek. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı var. Diğer bellek seçenekleri hakkında kaynak herhangi bir açıklama yapmıyor.

Snapdragon 730G

6.4" Full HD+ AMOLED with waterdrop notch

In-display FS

108MP + 13MP (Wide Angle) + 8MP (Telephoto)

32MP

4000mAh with 20W+ charging

Android 10

IR blaster

NFC

9mm thick

180g

6GB+128GB around 2599 Yuan



Can you guess this one? 😉 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 18, 2019

Mi CC9 Pro’nun satış noktası kameraları olacak. Arkada üç sensör olacak; bunlardan birincisi bir 108MP kamera sensörü oluyor. Bu Mi MIX Alpha ile aynı. Telefon ayrıca 13MP ultra geniş açılı kameraya ve 8MP telefoto kameraya sahip olacak. Çentik içinde bir 32MP selfie kamerası olacaktır.

Mi CC9 Pro ucuz olmayacak. 8GB + 128GB sürümü için 268 dolar fiyat etiketi olan Realme X2’den çok daha yüksek olan 367 dolarlık bir etikete sahip. Xiaomi, telefonun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini duyurmadı. Ama önümüzdeki hafta bir tarihin açıklanmasını bekliyoruz.