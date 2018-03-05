Sony’nin PS4 ve PS3 kullanıcıları için sunduğu Mart ayı Plus oyunları pek sevilmedi. Genelde ünlü oyun serilerini sunmasıyla tanınan Sony’nin, bu ay oyunları pek sevilmeyince gözler Microsoft’a çevrildi. Öyle ki benzeri bir sistem olan Xbox Game Pass için de Mart ayı oyunları merakla bekleniyordu.

Öncelikle bilmeyenler için sistemi kısaca hatırlatalım. Tıpkı Sony’nin oyun konsollarında olduğu gibi Xbox Game Pass sisteminde de aylık ödeme yapmanız gerekiyor. Aylık olarak yapacağınız ödemeler sonrasında kullanıcıların sunulan oyunları ücretsiz olarak oynamaları sağlanıyor. Her ay ödeyeceğiniz sabit ücretle beraber sürekli değişen oyunları oynayabiliyorsunuz.

Xbox Game Pass Mart Ayı Oyunları Hangileri?

Her ay için sunulan oyunların Mart ayı içinde oldukça başarılı seriler olduğunu görüyoruz. Hatta bu kez Sony’nin çok daha önünce yapımlar sunulmuş durumda. Mart ayı için Xbox Game Pass üyelerine sunulan oyunlar şöyle;

Super Lucky’s Tale

Rise of the Tomb Raider

Oxenfree

Sea of Thieves

Resident Evil Revelation 2

Sonic CD

The Final Station

Euro Fishing

Açıklanan oyunlar bu şekilde. Açıkçası Mart ayı için Xbox kullanıcılarına çok daha başarılı yapımlar sunulmuş oldu. Başta Rise of the Tomb Raider oyunu olmak üzere sunulan oyunların oldukça başarılı yapımlar olduğunu görüyoruz. Xbox kullanıcıları için sunulan bu oyunları almak için sisteme üye olmak gerekiyor. Bu seriler dışında Nisan ayı içinde sürprizlerin geleceği belirtiliyor. Konsol satışlarında geri düşen Microsoft’un bu şekilde, sürprizlerle öne geçmeye çalıştığı kesin.