Xbox Game Pass Sistemi Tüm Detayları ve Fiyatı

Oyun alanında en çok konuşulan sistemlerin başında oyun konsolları ilk sırada yer alıyor. Oyun konsolları arasında ise genel olarak iki firma karşımıza çıkıyor. Sony ve Microsoft olarak karşımıza çıkan iki firma ve bu firmaların yeni nesil oyun konsolları da oyun sektöründe en çok satan ürünler olarak dikkat çekiyor. İlk olarak PS4 yeni nesil oyun konsolları daha sonra ise XBOX One oyun konsolları derken artık oyun konsolları bir hayli yaygınlaşmış oldu. Şimdilerde ise yeni seri oyun konsolları için firmaların yeni oyun organizasyonları ortaya çıkmaya başladı. Son örnek ise Xbox Game Pass sistemi oldu.

Xbox Game Pass Nasıl Bir Sistem?

Kısa süre önce gündeme gelen yeni oyun sisteminin nasıl bir sistem olduğundan ve rakip Sony PS4 serisine rakip olup olmayacağından biraz bahsedelim.

Aylık Oyun Servisi

Aslında Xbox Game Pass sistemi PS4 Plus sistemi ile hemen hemen aynı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar Xbox Game Pass sistemine dahil olarak bir nevi oyun programına üye olmuş olacaklar. XBOX One üzerinden çalışacak olan sistemde aylık olarak düzenli bir ücret ödemeniz gerekecek.

Ödenen bu ücret ile beraber kullanıcıların oyun sistemine dahil olması sağlanacak. Yani belli bir ücret ödeyerek aylık olarak belirlenen oyunları oynayabileceksiniz. Her oyun için ayrı ayrı ücret ödemek gerekmeyecek. Tabi sadece Microsoft tarafından seçilen oyunlar bu sisteme dahil edilecek.

Oyun Serileri Ve Sayısı Her Ay Değişecek

Xbox Game Pass sistemiyle beraber belli bir oyun listesi kullanıcılara sunulacak. İlk etapta sadece bu oyun serilerini oynayabilecek olan kullanıcıların daha sonra ise hemen her ay yeni oyunlar oynaması için sisteme yeni seriler eklenecek.

Sisteme eklenen yeni oyunlar sonrasında ise belli sürelerle eski oyunlarda listeden çıkarılacak. Yani aylık olarak verdiğiniz ücret ile beraber düzenli aralıklarla değişen oyunları oynamanız mümkün kılınacak. Fakat dediğimiz gibi tüm bu oyunlar Microsoft tarafından belirlenmiş olan oyunlar olacak. Tabi ki şunu da belirtelim söz konusu oyunlar çok eski seriler değil.

Xbox Game Pass Sisteminin Fiyatı

Tüm bu ayrıcalıkları ile beraber her oyuna ayrı ayrı para verme zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan sistemin aylık olarak belirlenen ücreti ise 9.99 dolar. 9.99 dolar ile kullanıcıların aylık olarak belirlenen oyunları oynamasına imkan verecek olan Microsoft’un oyunları sadece indirmeye ve oynamaya izin verdiğini de belirtelim. Oyunları Stream etmeniz mümkün değil.

Çıkış Oyunları ve Çıkış Tarihi

Xbox Game Pass sisteminin çıkışında yer alacak olan oyunlarında listesi açıklandı. Fable 3, Mad Max, Tekken Tag Tournament 2, Payday 2, Halo 5, NBA 2K16, Lego Batman, Saints Row 4, SoulCalibur 2 oyunları ile beraber çıkış yapacak olan sistemin eski oyun konsolu olan XBOX 360 oyunlarına da izin vereceği belirtiliyor.

Tüm bu oyunlarla beraber çıkış yapacak olan sistemin çıkış tarihi için ise yapılan açıklamada şu an da sistemin test aşamasında olduğu ve testlerin başarılı olması ile beraber sistemin devreye gireceği belirtiliyor. Fakat yeni sistemin net olarak ne zaman devreye gireceği konusunda ise net bir açıklama bulunmuyor.