Oyun konsolu alanında en önemli temsilcilerden biri olan Xbox, her yıl yenilenen oyun konsollarıyla beraber Sony’nin karşısında durmaya çalışıyor. Fakat her ne kadar konsol devi bu konuda önemli adımlar atıyor olsa da hala yarışta net olarak öne geçebilmiş değil. İstenen seviyelerin bir türkü elde edilememesi nedeniyle de farklı kampanyalar yapıldığını görüyoruz. Yapılan tüm bu kampanyalar Microsoft’un oyun konsollarının, Sony’nin önüne geçmek için attığı adımlar olarak değerlendirilebilir. Bu adımlar içerisinde en çok konuşulacak adım ise şüphesiz Xbox Gold Paket sistemi. Her ay ücretsiz oyun erişimi sunulmasını sağlayan sistem, Ocak ayı oyunlarını açıklamasıyla da bir kez daha öne çıkmayı başardı.

Xbox Gold Paket Yeni Oyunlar

Sistem genelinde kullanıcılara Ocak ayı içerisinde birçok ünlü serisinin sunulacağı öğrenildi. Hem Xbox One konsol sahipleri hem de Xbox 360 konsol sahiplerine sevilen oyunlar sunuluyor. Hemen bu oyunlara geçelim.

Tomb Raider: Underworld

Xbox Gold Paket kapsamında kullanıcılara sunulan ilk oyun, Tomb Raider serisinin sevilen oyunlarından biri olan Underworld. Aslında bu versiyonun Xbox 360 konsolları için ücretsiz olarak sunulduğu açıklandı fakat geri uyumluluk projesi kapsamında bu oyunları kullanıcılar One konsollarında da oynayabilecek.

The Incredible Adventures of Van Helsing 3

Satışı 15 dolar civarında olan Van Helsing 3 oyununun da Xbox Gold Paket kapsamında sunulduğunu gördük. Oyunun Xbox One için yayınlanacağını belirtelim. Diğer serilerde bu yapımı görmek mümkün olmayacak.

Drakula Serisi

Son olarak kullanıcılara Drakula üçlemesinin sunulduğunu belirtelim. Tüm bu oyunlara erişim için Gold Paket üyeliğinizin olması gerekiyor. Oyunların indirilmesi için gereken süre ise Ocak ayının ilk 15’i olarak gösterildi. Yani kullanıcılar oyunları Ocak ayının 1’i ile 15’i arasında indirebilecekler.

Yılbaşı için ekstra bir sürpriz gelecek mi bilinmez ama şu an için açıklanan verilere baktığımız zaman paketlerin içerisinde 2 ünlü seri görüyoruz. Diğer serilerin biraz daha eski de kaldığını söylemek gerekiyor. Yılbaşı için ekstra bir sürpriz haberi gelecek olursa, haberimizi güncelleyeceğiz. Bunun için Microsoft’un konsolları için yapacağı basın açıklamalarını takip etmek gerekiyor.