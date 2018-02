Microsoft‘un Xbox Platform Ortak Grubu program yöneticisi Kevin Gammill, “erken önizleme halkası” nda olan Xbox One X ve Xbox One S sahiplerinin yakında 1440p desteği içeren bir güncelleştirme alacaklarını açıkladı. Xbox One X’in süper örnekleme özelliği, 1080p ekranda etkileyici sonuçlar veriyor, fakat yalnızca 1080p’ye kadar aşağı örneklemeyi destekliyor. Bu nedenle, 1080p ekranlar, ana çözünürlüğe göre daha düşük bir çözünürlükle 1440p olanları kullanıyor ve bu nedenle, en iyi performansı elde edemiyor.

Many questions recently around the timing of our 1440p support. Those of you in our early preview ring should be pleasantly surprised very soon if you have an Xbox One S or Xbox One X. — Kevin Gammill (@CmdrDesslock) February 16, 2018

Her iki konsol da 1440p ekran desteği alacak, ancak Xbox One X’in desteği oyun bölümünde alacak fakat One S’in desteği sadece video oynatımı ile sınırlı olacak. Önizleme halkasına girdikten sonra, özellik, nihayet kullanıcılara sunulmadan önce test edilecek.

Xbox One Insiders – Happy Monday to everyone, lets keep our fingers crossed and see what the week brings us! — Brad Rossetti (@WorkWombatman) February 12, 2018

Microsoft’un Xbox Insider Programı başkanı Brad Rossetti, bu hafta başlarında takipçilere, Xbox One Insiders ile ilgili bir şeyler olacağını öne sürerek tweet attı; bu, güncellemenin yakında yayınlanabileceği anlamına gelebilir.

1440p ekrana sahipseniz ve bu güncelleştirmeyi daha sonra değil de daha çabuk almak istiyorsanız, Xbox Insider nasıl olabileceğinizi öğrenmek için Xbox Insider Program SSS sayfasına gidebilirsiniz.