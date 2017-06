Xbox One S vs Xbox One X karşılaştırma

Xbox One S çok değerli oyun konsolu, ancak yolda daha güçlü Xbox OneX ile devam etmeniz daha güzel olmaz mı? Karşılaştırmamızda tüm detayları inceliyoruz.

Xbox One S, Microsoft’un güçlü oyun platformunun en yeni modeli olabilir, ancak uzun sürmeyecek: muhtemelen 2017’de gelecek konsolların bir versiyonu olan Xbox One X‘in yerini alacak. Microsoft’un güçlü PS4 Pro eşdeğeri olan One X 7 Kasım 2017’de tüm dünyada raflarda olacak.

Gerçi potansiyel alıcılar biraz sabırsız olabilir. Bir Xbox One S satın alıyor musunuz, yoksa daha güçlü model için birkaç ay beklemeli misiniz? Bir çok şey iki cihaz arasındaki farklara bağlı ve bir X elimizde olmamasına rağmen, oldukça iyi bir değerlendirme yapabilecek kadar çok şey biliyoruz.

İki Xbox arasındaki fiyat, özellikler ve oyunları arasındaki farkları ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yaparak, sizin için hangi Xbox’a karar vermeniz gerektiğine yardımcı oluruz.

Xbox One S vs Xbox One X fiyat ve çıkış tarihi

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Xbox One X bir S’den daha fazla maliyetlidir. Ancak şaşırtıcı olan ne kadar maliyetli olacağıdır.

7 Kasım 2017’de piyasaya çıktığında Xbox One X, bir joystick (kumanda) ve bir adet 1 TB sabit disk ile birlikte konsolu 499,99 ABD doları karşılığında satacak.

Buna karşın, Xbox One S Türkiye’de Microsoft tarafından 1.500 TL fiyatla (1TB) modeli satılırken, ABD’de 249.99 $ (500GB) veya 349.99 $ (1TB) seviyesinden başlıyor. Bazı kampanyalarla çeşitli oyunlar, ekstra kumandalar da verilmektedir.

Pek çok e ticaret siteleri oyun, kumanda ve çeşitli aksesuarlarla yüzlerce farklı kampanyalar sunmaktadır. Bu kampanyalarda size uygun olanı (oyun ve joystick ihtiyacınıza göre) seçme imkanınız bulunuyor.

Bu, One X’in taban Xbox One S’nin fiyatının neredeyse iki katı olduğu anlamına gelir; dolayısıyla fiyat artışını haklı çıkarmak için gelişmiş özelliklere kararlılıkla bağlı kalmanız gerekir.

Xbox One S vs Xbox One X tasarım

Herkes siyah bir oyun konsolundan yana olsa da Xbox One S beyaz rengi ile beğenileri topladı.

Xbox One X, One S’ye çok benzer bir form faktörüne sahip olmakla birlikte, aslında daha küçük bir boyuta sahiptir; One S’de siyah beyaz kaplamanın aksine, daha siyah bir renkle de olsa daha sağlam bir üst yarısı barındıran dudak da dahil olmak üzere aynı kaba boyutlara sahip. Ön tarafında bir USB 3.0 portu var; HDMI, ses ve ethernet bağlantı noktaları bulunuyor.

One S aslında orijinal Xbox’un yeniden tasarlanmış bir versiyonudur. Bir zarif, basitleştirilmiş ve şimdiye kadar biraz geliştirilmiş dahili özellikler bulunuyor. Vücudun yarısında siyah bir tabanı ve noktalı ızgara efekti ile ince beyaz bir tasarıma sahiptir. Cephede bir disk sürücüsü ve USB portu var ve hemen hemen her diğer bağlantı noktası kutunun arkasına tutuluyor.

Xbox One S vs Xbox One X özellikleri

Hem Xbox One S hem de One X‘ın özelliklerinin tamamını biliyoruz. Yeni konsol çok, çok güçlü olacak.

One X, her bir çekirdek 2.3GHz‘de saat hızına sahip, özel olarak oluşturulmuş sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahiptir. One S.’deki 1.75GHz CPU’dan daha da güçlü olduğunu görüyoruz.

En büyük gelişme, GPU’nun desteği: her biri 1172 MHz’de çalışan 40 işlem birimi bulunan özel bir AMD yongası – Xbox One S’de ise 914 MHz’de çalışan 12 işlem birimi bulunuyor. Bu büyük bir yükseltme sayılır.

One X 12 GB GDDR5 RAM’e sahip. One S’de 8GB ve daha yavaş DDR3 RAM bulunuyor ve One S.’de ESRAM tarafından desteklenen 326GB / sn’lik bir bellek bant genişliği var.

Son olarak, One X varsayılan olarak 1 TB sabit disk ile birlikte geliyor, One S ise 500 GB ve 1 TB arasında bir seçenek sunuyor. Her iki konsolda da 4K UHD Blu-ray sürücüsü var.

Tüm bu güçlerin sonucunda, One X’in daha iyi grafiklerle, daha yüksek çözünürlükte ve daha iyi kare isteyen oyunları çalıştırması gerekiyor ve böylece oyunların çoğunda 4K grafiklerin 60fps’lik bir görüntüsü hedefleniyor.

Aklınızda bulundurmanız gerekiyor, ancak oynamak için 4K’lık bir TV’niz yoksa bu beygir gücünden tam olarak yararlanamayacaksınız. TV’niz sadece HD ise, daha iyi kare hızları elde edersiniz, ancak yeni çözünürlüklerden en iyi şekilde faydalanamayacağınızdan, ekstra güç yararını ciddi oranda kısıtlayacaktır. Ayrıca bkz: Oled TV nedir?

Belirtilmesi gereken diğer nokta, güçlendirilmiş özellikleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) için üstün destek sağlayabilir. Microsoft’un her iki alanda da, özellikle de HoloLens teknolojisiyle AR’de çalışmakta olduğunu biliyoruz, ancak Xbox için hangi planların olduğunu henüz bilmiyoruz – ancak, her ne olursa olsun, One X’te daha iyi çalışacaklar, Ve One S ile hiç uyumlu olmayabilir.

Xbox One S vs Xbox One X oyunlar

Oyunlar her zaman konsol satın alımında en büyük etkenlerden biridir, ancak burada çok fazla şey yoktur. One X, orta nesil bir konsol olduğundan One S’nin tam yerine geçmeyebilir ve tam olarak aynı oyunları da oynatmayabilir.

Bu, Halo 5, Gears of War 4, Halo Wars 2 ve Forza Horizon 3 gibi mevcut tüm en iyi Xbox One oyunlarının Xbox platformunda gelecekteki tüm sürümlerde olduğu gibi her iki cihazda da çalışacağı anlamına geliyor.

O halde oyun açısından, ikisi arasındaki tek fark ne kadar iyi çalışıyor olmasıdır. Gelecekteki oyunlar, potansiyel 4K çözünürlük ve daha yüksek kare hızlarından tam olarak yararlanabilmek için One X’i düşünülerek geliştirilecek; bu nedenle büyük olasılıkla performans ve grafikler açısından daha büyük boşluklar oluşacağını göreceğiz.

Ancak, eski oyunlar açısından bile bir fark var, çünkü One X tamamen geriye dönük olarak uyumlu ve mevcut her Xbox One oyununu bir miktar performans artışı ile çalıştıracak. Bu, oyunların yeni konsoldaki daha düzgün ve daha hızlı olacağı, daha iyi yükleme süreleri ve bazen de geliştirilmiş grafiklerin olması anlamına geliyor.

Tabii ki, bunun önemi ne kadar kişiden kişiye değişir. Xbox One S yine de aynı oyunları oynayacak ve yine harika görünüyor olacak – sadece 4K değil de HD olacak ve 60’dan 30fps’e daha yakın olacaklar. Ancak, gerçekten sorun olmayacak ortalama bir oyuncu için Xbox One S’nin iyi bir performans göstermesi gerekiyor.

Özet

Çoğu insan için, Xbox One S daha iyi bir satın alma olduğunu ispat edecektir. Daha ucuz, aynı oyunları da çalıştırıyor ve şimdi bir tane almak ya da bir X çıktıktan sonra fiyatın potansiyel olarak daha da düşmesini bekleyebilirsiniz. Yine de, eğer mutlak en iyi grafik çıkışı elde etmekle ilgileniyorsanız, 4K TV‘nizden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız ya da sadece Microsoft’un gelecekteki VR planlarının keyfini çıkarabileceğiniz bir konumda olmasını istiyorsanız, şimdilik sakin olunuz. Sene sonuna doğru yeni oyun konsolu One X çeşitli kampanyalarla satışa sunulacaktır. Tabii 2.000 TL’lik ücreti ile birlikte.