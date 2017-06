Xbox One X özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı

Project Scorpio şimdi resmi olarak Xbox One X ve gerçek 4K oyununu 60fps’de vaat ediyor. Xbox One X‘in çıkış tarihini, fiyatını, özelliklerini ve daha fazlasını öğrenin.

Sony, PS4 Pro‘nun PS4’ün amped up sürümünü piyasaya çıkarmasından bir yıl sonra Microsoft şu anda aynı şeyi yapıyor ve Xbox One S‘e daha büyük ve güçlü bir kardeşi sunuyor: Xbox One X.

Burada, tam özellik de dahil olmak üzere üst seviye konsoldan bekleyebileceğiniz başlangıç tarihi, fiyat ve bazı önemli özellikleri içeren bir X hakkında (eski adı Project Scorpio olarak da bilinir) tartışıyoruz.

Xbox One X ne zaman çıkacak?

Microsoft, E3 2017’de Xbox One X‘in Türkiye ve ABD’de 7 Kasım 2017’de çıkacağını açıkladı.

Xbox One X fiyatı?

Bir başka büyük E3 anonsu, yeni yüksek özellikli konsolun fiyatından bahsediyordu: satışa 499.99 € ‘dan başlayacak. Konsolun ön siparişini henüz yapamazsınız, ancak satışa başlayınca e-posta güncellemelerine kaydolabileceğiniz Xbox mağazasına göz atabilirsiniz veya Oyun bölümüne gidebilirsiniz.

Karşılaştırma için, Sony’nin rakibi PS4 Pro’dan 100 € daha fazla. Fakat Sony PS4 Pro’nun şimdiki fiyatı ile kıyaslıyoruz. İlk satışa çıktığında biraz daha yüksek bir fiyata sahip olduğunu unutmayın.

Ayrıca, 249 €’dan başlayan Microsoft’un kendi Xbox One S’sinden çok daha yüksek bir fiyata sahip. Burada önemli olan One X, bi hayli yüksek fiyatı haklı kılıyor mu?

Tasarım

Xbox One X‘in en etkileyici öğelerinden biri tasarımdır – Microsoft, şimdiye kadarki en küçük Xbox olduğunu iddia eden tasarıma çok sayıda donanımı sıkıştırmayı başarmış gibi görünüyor.

Zarif kara kutu, daha güçlü özelliklere sahip donanıma rağmen Xbox One S‘den bile daha küçük. Sonunda tanıdık Xbox ızgara efekti ile basit mat bir cilaya sahiptir.

Güç soketi ile birlikte, HDMI girişi ve çıkışı, üç adet USB 3.0 portu (biri ön tarafta), ayrıca IR, optik ses ve ethernet çıkışları bulunuyor. Ayrıca kablosuz işlevselliği için hem Bluetooth hem de Wi-Fi içerdiğini hatırlatalım.

Özellikleri neler?

Microsoft, modern bir konsol için neredeyse benzeri görülmemiş bir adımla, Xbox One X‘in teknik özelliklerini Eurogamer’in Dijital Foundry sürümüne konsolun yayınlanmasından önce açıkladı; bu nedenle tam olarak ne bekleyebileceğimizi biliyoruz.

İlk önce, CPU konuşalım. One X, her bir çekirdek 2.3GHz‘de saat hızına sahip, özel olarak oluşturulmuş sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahiptir. PS4 Pro‘daki 8 çekirdekli kurulumuna benzer, ancak bu sadece 2.1GHz’de çalışıyor. Orijinal Xbox One’daki CPU hızı ise 1.75GHz.

Bu heyecan verici bir adım ve bunun için en büyük donanım değişikliği ile devam etmek gerekiyor: GPU. Tamamen özel AMD yongası, her biri 1172 MHz‘de çalışan 40 işlem birimine sahiptir – PS4’ün 36 işlem birimini yönetebileceği 911MHz’den çok daha hızlıdır. Microsoft, ayrıca altı teraflop GPU gücü sunma sözü veriyor.

Hepsi, bol miktarda bant genişliği gerektiren pürüzsüz, tutarlı 4K’yi çalıştırmak amacıyla geliştirilmiş. Bu amaçla, One X, oyunlara ayrılmış 9GB ve sistem için 3GB’lık toplam bellek bant genişliği 326GB/s (PS4 Pro’da 218GB/s) ile 12GB GDDR5 (PS4 Pro’da 8GB’a) sahiptir.

Ayrıca, yükleme sürelerinin hafif tutulmasına yardımcı olmak için gelişmiş bant genişliği ile varsayılan olarak 1 TB sabit diske sahiptir. Oyuncuların HDR ile tam 4K’lık oyun içeriği çekebilmelerini sağlayan en yeni AMD medya bloklarından bir tanesi ve bir Ultra HD Blu-ray sürücüsü var.

Bu ekstra güç, ekstra ısı anlamına geliyor ve One X, farklı bir konsol soğutması seçti: GTX 1080 gibi üst düzey PC grafik yongaları ile uyumlu olarak, cihaz, buhar odacığı ısı emici özelliğe sahiptir; Tüm kompakt form faktöründe yüksek güçlü konsolu çalıştırmak için yeterli soğutmanın olması oldukça önemlidir.

Bu arada ses gerçek anlamda etkileyici. Dolby Atmos tarafından yönlendirilen 5.1 surround ses özelliklerine sahip. Dolayısıyla oyunlarınız göründükleri kadar iyi ses çıkarmalı.

Bu özelliklerin arasında net olan şey, One X’in hemen hemen her açıdan orijinal Xbox One S‘i geliştirmesinin yanı sıra, hemen her alanda PS4 Pro‘nun özelliklerini de aşıyor olmasıdır. Bunun hakkında söyledikleriniz ne olursa olsun, bu gerçekten pazardaki en güçlü konsola benziyor – rahat bir farkla.

Performans

Microsoft’un E3 brifingi sayesinde Xbox One X‘i kendi başına test edemesek de, performans katmanlarının ondan bekleyebileceği türden bir fikrimiz var.

Şirket konsolun 4K kapasitesinden büyük kısmını yaptı ve (4K da dahil olmak üzere) kilitlenmiş bir 60 fps’de çalıştığı iddia edilen Forza Motorsport 7’de gösterdi.

Tabii ki, bu mükemmel bir şekilde optimize edilmiş tek bir birinci parti demosudur, ancak Microsoft, One X için büyük hedeflerinden birini gösteriyor: 60fps’de 4K üretmek.

Microsoft’un ayrıca tüm Xbox One X oyunlarının standart Xbox One’dan daha yüksek ya da daha iyi bir seviyede çalışması zorunlu olduğu bildirildi bu nedenle 4K etkileyen kare hızlarından endişelenmeyin ve 1080p ekranlı kullanıcılar bile bazı yararlar göreceklerdir.

Hangi ekran kullanırsanız kullanın, Microsoft’un çerçeve kaydını korumak için düşük çözünürlükte çıktı performans modları seçeneğine sahip olursunuz, ancak Microsoft, söylediği şeyi kaldırırsa, ihtiyacınız olmayabilir.

VR ve Sanal gerçeklik desteği

Daha önce Proje Scorpio için sanal gerçeklik desteği konusunda spekülasyonlar yapmışken, Microsoft GDC 2017‘de sahneye çıktı ve arttırılmış gerçeklik deneyimlerinin yalnızca Xbox One X‘de değil, 2018’de standart Xbox One‘da bile olacağını resmi olarak ilan etti.

Arttırılmış gerçekliğin ne olduğundan emin değilseniz, farklı şirketler bunu farklı kavramları tanımlamak için kullandıkları için yalnız değilsiniz. Microsoft’un tanımı sanal ve güçlendirilmiş gerçeğin bir karışımı: gerçek dünyayı dijital bilgi ile karıştıran bir deneyimdir, örneğin oturma odanızdaki masanızda Minecraft oynamak veya oyun karakterlerinin TV’nizin sınırlarının ötesinde temsil edilmesini görmek gibi.

Hem genişletilmiş hem de sanal gerçeklik farklı avantajlar sunar: Sanal gerçeklik daha etkilidir; buna karşın Pokemon Go gibi oyunlar, artırılmış gerçeklikte kullanmak için mükemmeldir. Karma gerçeklik hakkında daha fazla bilgi için Microsoft’un aşağıdaki açıklayıcılarına bir göz atın:

Bunun için hangi oyunlar olacak?

Microsoft, Forza 7, Crackdown 3, Decay 2 ve Sea of ​​Thieves gibi One X‘in ayarlarını en üst düzeye çıkarmak için tam 4K özellikleriyle yaklaşan birkaç oyun yayınladı.

İlk duyurunun ötesinde söylentiler, Red Dead Redemption 2, Star Wars: Battlefront 2 ve bir sonraki FIFA Madden‘in de dahil olduğu Xbox X’ten bir gün sonra yararlanmak isteyen uzun bir oyun listesi olduğunu öne sürüyor. Ve Call of Duty oyunları.

Bazı eski oyunları da yeni donanım üzerinde daha iyi çalışması için belirli Xbox One X desteğiyle düzeltilecek ve yeni bir ‘Xbox One X Enhanced‘ logosu taşıyacak. Gears of War 4, Killer Instinct, Minecraft, Forza Horizon 3, Halo Wars 2 ve Final Fantasy 15‘ten Resident Evil 7‘ye kadar üçüncü parti oyunlar da dahil olmak üzere E3’de ilan edildi.

Xbox One X ayrıca, Xbox One kütüphanesinin tamamı için destek sunacak ve her oyunun gücü, 4K çözünürlük, daha hızlı yükleme süreleri, daha iyi çerçeve hızı ve daha fazlasını sağlayan tam güçle çalışıyor. Belli bir One X desteğiyle düzeltilen oyunlar daha çarpıcı iyileştirmeler görmeli ancak her oyun biraz fayda görecektir.