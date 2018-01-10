Microsoft’un sevilen oyun konsolu Xbox One’a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Hayatımıza ilk olarak akıllı telefonlarda giren ve oldukça kullanışlı olan “Rahatsız Etme” modunu Xbox One’a getirmeye hazırlanan Microsoft’un bu özellikle birlikte neler sunacağı ortaya çıktı.

Şimdilik test aşamasında olan bu yeni özellikle birlikte Xbox One kullanıcıları oyun oynarken, film izlerken ya da müzik dinlerken rahatsız etme modunu açabilecekler ve rahatsız edici bildirimleri almayacaklar. Kullanıcıların online profillerine de eklenecek olan Rahatsız Etme bilgisi sayesinde kullanıcılar herhangi bir dikkat dağıtıcı bildirimi ekranlarında sesli ve görsel bir şekilde almayacaklar.

Kullanıcılar Xbox One’a Otomatik Kapanma Emri Verebilecek!

Microsoft’un yakın zamanda tüm Xbox One modellerine sunması beklenen bu yeni güncelleme sadece Rahatsız Etme özelliğini getirmeyecek. Gün içinde değişen aktif tema özelliğini de getirecek olan bu yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların göz sağlıkları korunmuş olacak. Kullanıcılar Xbox One oyun konsollarına ayrıca otomatik kapanma emri de verebilecek.

Xbox One için şimdilik ne zaman çıkacağı bilinmeyen bu yeni güncellemede şimdilik bazı ek deneysel özelliklerin de test edildiği ancak bu özelliklerin ne olduğu aktarılmadı.