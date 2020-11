Xbox One’dan Oyun Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Xbox One’da oyun paylaşımının nasıl yapıldığını bilmek ister misiniz? O zaman doğru sayfaya geldiniz. Arkadaşlarınıza ve ailenize fiziksel Xbox One oyunları vermek oldukça kolay olsa da, dijital Xbox One kitaplığınızı başkalarıyla paylaşmak biraz daha zordur.

Ama sonuçta, paylaşım, başkalarının Xbox One oyun kitaplığınıza erişmesine izin vermek, arkadaşlarınızın ve ailenizin sahip olduğunuz oyunları oynamasına izin veren harika bir maliyet düşürme yöntemidir (ya da tam tersi). Dahası, aynı oyunu sorunsuz bir şekilde aynı anda oynayabilirsiniz.

Xbox oyunlarınızı başkalarıyla paylaşmak mı istiyorsunuz ? O halde Xbox One’da oyun paylaşımına ilişkin basit adımlarımız için okumaya devam edin.

Xbox One’da oyun paylaşımı oldukça basittir, ancak konsoldan Xbox hesabınızda oturum açmanız gerekmeden oyunlarınızı önce paylaşmak istersiniz. Bunu yapmak için oyunlarınızı paylaşmak istediğiniz Xbox One konsoluna erişmeniz gerekir. Bu Xbox’a bağlı oyun kumandasındaki Xbox düğmesine basın, ‘oturum açmak’ için sol taraftaki menüde aşağı kaydırın ve ‘ekle’yi seçin. Arkadaşınızın konsolunda hesabınızdan oturum açın.

Hesabınızı arkadaşınızın Xbox One’ını ekledikten sonra, hesabınızın oturum açmış olduğunuz hesap olduğundan emin olun. Bu durumun böyle olup olmadığını kontrolördeki Xbox düğmesine tekrar basarak ve menüden ‘home’ seçeneğini bularak kontrol edebilirsiniz. Bu sizi ana ekrana geri götürecektir. Xbox oyuncu etiketi gösterilinceye kadar sola kaydırın, eğer sizinkinden iyiyse, arkadaşınız oyuncu etiketini seçin ve ardından hesabınızda oturum açmak için ‘oturum açın’ı seçin.

Artık arkadaşınızın Xbox One cihazında oturum açtığınıza göre, oyun kumandasındaki Xbox düğmesine tekrar basın. Menü açıldığında ‘sistem’, ardından ‘ayarlar’ ve son olarak ‘kişiselleştirme’ seçeneklerine gidin.

‘Kişiselleştirme’ menüsünde, ‘Xbox’ım‘ı seçin. Bu, arkadaşınızın Xbox One’ını hesabınızın varsayılan konsolu olarak kaydederek Xbox One konsollarının Xbox One oyun kitaplığınıza erişmesine izin verir – böylece kendi hesaplarında oturum açabilir ve yine de erişime sahip olabilirler. Arkadaşınızın Xbox One oyunlarını ve uygulamalarını kontrol ederseniz, kendi kitaplığınız yüklemeye hazır olarak onların yanında olmalıdır.

Arkadaşınızın Xbox One oyun kütüphanesine erişmek için aynı adımları ev konsolunuzda tekrarlayın, ancak bu kez arkadaşınızın Xbox One’ından oturum açarak.

Bu yöntem yalnızca Xbox One oyunlarınızı değil, aynı zamanda Xbox Live Gold üyeliğinizi de paylaşır.

Kendi Xbox One konsolunuzu Xbox’ınız olarak kaydetmek için yukarıdaki adımları izleyin