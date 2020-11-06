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Xbox S Serisi Depolama Kapasitesi Can Sıkacak

Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarından ucuz olan versiyon S serisi, kullanıcıların 512GB depolama alanının sadece 364GB'sinin kullanmasına izin verecek...

Muhammed Arslan

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Xbox S Serisi Depolama Kapasitesi Can Sıkacak

Microsoft, yeni nesil Xbox S ve X serisi modellerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak cihazların tasarımları, özellikleri ve hatta beklenen perakende fiyatları dahil olmak üzere birçok konu biliniyor. Bugün ise Xbox S serisi depolama kapapsitesi ortaya çıktı. Daha ucuz olan Xbox S Serisi ile ilgili bir ayrıntı oldukça şaşırtıcı.

Resmi tanıtımdan bir hafta önce Xbox S serisinin bu depolama kapasitesi Reddit kullanıcısı tarafından ortaya çıktı. Ne yazık ki, konsolun sadece 364GB kullanılabilir depolama alanıyla geldiğini ileri sürdü.

Kağıt üzerinde, konsol aslında 512GB depolama alanına sahip ancak görünüşe göre tüm depolama alanı kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Bu durum S Serisinin bir disk sürücüsüne sahip olmaması, konsolu yalnızca oynamak istediğiniz oyunun dijital bir kopyasını yükleyerek kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Xbox S Serisi Depolama Kapasitesi Can Sıkacak

Depolama boyutu tükenmeden önce bir veya iki oyun yüklemek mümkün olacak. Çünkü bazı kullanıcılar 364GB depolama alanının Call of Duty: Modern Warfare‘i yüklemek için zar zor yeterli olduğunu belirtti.

Hem X Serisi hem de S Serisi’nin 10 Kasım’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. S serisinin fiyatı bilinmese de üst düzey X Serisi’nin 499 dolara satılması bekleniyor.

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KaynakReddit
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