Xbox Series X’te En iyi HDR Deneyimi LG OLED TV’ler Sunuyor

LG ve Microsoft, yeni nesil oyun deneyimini olması gerektiği gibi tanıtmak için özel bir ortaklık kurdu. 4K çözünürlükte ve 120 fps‘de minimum gecikme ve geniş bir renk gamı ​​ile.

Xbox Series X ve LG‘nin bu yıl piyasaya sürülen OLED serisi X Series TV’ler, Dolby Vision (HDR) ve Dolby Atmos‘u destekliyor. Ek olarak, TV’ler Değişken Yenileme Hızı girişini işleyebilir ve Otomatik Düşük Gecikme Modu’na (1 ms kadar kısa yanıt sürelerini etkinleştirir) sahip olabilir.

Dolby Vision‘ın başlatıldıktan sonra bir yazılım güncellemesiyle etkinleştirileceğini unutmayın. Her neyse, Bu TV’ler, HDR Gaming Interest Group’tan bir HGiG profiline ilk sahip olanlar (LG ve Microsoft, Grubun kurucu üyeleridir).

OLED TV‘ler hem TÜV Rhineland hem de Underwriters Laboratories tarafından flicker-free ve düşük mavi ışık emisyonlarına sahip oldukları onaylanmıştır.

HDR oyunlarını geliştiricilerin istediği gibi oynamak istiyorsanız, yeni bir LG OLED TV sizin için en iyi seçenektir, bu nedenle Microsoft, LG’yi Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’teki önemli pazarlarda resmi ortağı haline getirdi.

Ayrıca bkz: OLED TV Nedir?

Katılımcı ülkeler şunlardır: Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık.