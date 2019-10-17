Xiami Mi Surface Oyun Monitörü Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün Çin’de 34 inç ve 23,8 inç ekran boyutlarına sahip iki Xiami Mi Surface oyun monitörünü tanıttı. Farklı ürün kategorilerinde birçok teknolojik eşya üreten Xiaomi, bu monitörlerle birlikte resmi olarak oyun monitörleri kategorisine de girdi.

Hemen kısaca ne gibi özelliklere sahip olacağız, onlara biz göz atalım;

Mi Surface Display 34 inç Fiyatı ve Özellikleri

Adından da anlaşılacağı gibi, Mi Surface Display 34 inç, 21:9 en boy oranına, 3440×1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Tabi ki asıl önemli özelliği 144Hz yenileme hızına, 1500R eğriliğe sahip büyük bir 34 inç büyük kavisli ekran ile birlikte geliyor.

Ayrıca AMD Freesync ve düşük Blu-ray modu var ve renk gamı ​​%121 sRGB. Kavisli ekran aynı zamanda kullanıcıların ekranı kaldırmak ve döndürmek için ayarlamalar yapmalarını sağlayan bir brakete sahip.

Şirket, ekranın ve braketin birlikte manyetik olarak birbirine geçtiğini ve üç yıllık bir garanti kapsamında olduğunu söyledi. Xiaomi’nin yeni Mi Surface Display 34-Inch fiyatı 352 dolar. 21 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.

Mi Display 23,8-inç Fiyatı ve Özellikleri

34 inçlik kavisli oyun monitörünün yanı sıra, şirket ayrıca 23,8 inçlik düz ekrana sahip daha geleneksel olan Mi Display 23,8 inç monitörünü piyasaya sürdü. FullHD ekran, 178 derecelik geniş açılı oyun deneyimi vaat ediyor.

Düzenli bir tasarıma ve ekranın sağ alt panel çerçevesine gizlenmiş kontrol düğmelerine sahiptir. Görüntüleme açısını ayarlayabilen, ancak dikey ayarı desteklemiyor gibi görünen bir silindirik braketle birlikte gelir.

Xiaomi’nin minimalist tasarımıyla devam eden monitörün arka paneli oldukça sade. Güç kaynağı bağlantı noktasıyla birlikte bir HDMI bağlantı noktası burada yer alıyor. Mi Display 23.8-inç 98 dolara satılıyor ve 21 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.