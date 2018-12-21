Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonu Play’i 24 Aralık’ta resmi olarak tanıtacak. Akıllı telefon diğer telefonlara göre farklı bir seri biçiminde özelliklere sahip olacak.

Bir şirket yetkilisi, cep telefonunda oyun oynayanların ve Xiaomi hayranlarının bağlantıdan rahatsız olmadan cihazdan keyif almasına izin verecekleri bir özellik eklediğini söyledi. Xiaomi, cihazı hiçbir ekstra ücret ödemeden 10 GB internet ile sınırsız bir veri planı ile kullanıma sunacak.

Oldukça etkileyici olan bu ayrıcalıkla Xiaomi, müşterilerine bol miktarda internet sunmuş oluyor. IT Home, şirketin Xiaomi Mi Max 3 güncellemelerinde çalışan bazı geliştiriciler için 666 GB trafik sunduğunu bildirdi. Freebie uygulaması üzerinden bu özelliğe sahip olabilir, verilen talimatlar ile ücretsiz internetin tadına varılabilir.

Tekrardan özellikleri hatırlatmak gerekirse Xiaomi Play, üretici için bir ilk olan su damlası çentiği ile birlikte gelecek. Ön paneli 5.84inç Full HD+ çözünürlükte bir ekrana ev sahipliği yapacak. 3/4/6 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama alanının yanı sıra 12 MP ana kamerayı bünyesinde barındıracak. Batarya kapasitesi 2.900 mAh olacak, ancak yazılım hakkında ortaya çıkan bilgiler henüz netlik kazanmamıştır.