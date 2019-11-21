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Xiaomi 100W Süper Turbo Şarj Teknolojisini Akıllı Telefonlarla Buluşturmak İçin Sabırsızlanıyor!

100W Süper Turbo Şarj Teknolojisini Akıllı Telefonlara Geliyor!

Zeynep Gökçen

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Son yıllarda, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj teknolojisinde büyük adımlara tanık olduk. OPPO Reno Ace’in piyasaya sunulmasından önce, Xiaomi 100W Süper Şarj Turbo hızlı şarj teknolojisini ortaya koydu. Bu haftanın başlarında, Xiaomi Geliştirici Konferansı’nda teknolojinin gelecek yıldan itibaren cihazlarda kullanılabileceğini doğruladı.

Bu yıl telefonlarda, Xiaomi yöneticileri Lu Weibing ve Lin Bin’in teknolojinin seri üretime geçeceği konusunda yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıkması bekleniyordu. Bununla birlikte, teknoloji, Xiaomi Mİ 9 Pro 5G ve Redmi K20 Pro Premium Edition gibi daha sonra ilan edilen Xiaomi ve Redmi’nin amiral gemisi telefonlarının hiçbirinde görünmedi.

Geliştirici konferansında, Xiaomi hızlı şarj teknolojisi hakkında daha fazla bilgi açıkladı. Teknoloji OPPO Find X Lamborghini Sürümü gibi iki pil kullanacak. Ayrıca cihazınızı güvende tutmak için yazılım ve donanım korumasına sahip olacak. Xiaomi, şarj cihazının% 98 gibi ultra yüksek bir verime sahip olacağını ve yüksek kaliteli malzemelerden üretileceğini söyledi.

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