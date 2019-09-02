Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi 108 Megapikselli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Xiaomi 108 Megapikselli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Samsung'un en yeni kamera teknolojisi Samsung ISOCELL Bright HMX 108MP kamera sensörü Xiaomi'nin dört farklı telefonunda kullanıcılacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

-

0
0
Xiaomi 108 Megapikselli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Samsung kısa süre önce 108MP sensörünü duyurdu. Hemen Akabinde bunun Xiaomi ile işbirliği içinde yapıldığı gün yüzüne çıktı. ISOCELL Bright HMX sensörünün yakında bir Xiaomi telefonunda görülmesi bekleniyor. Bunun da yaklaşan Mi MIX 4 amiral gemisi olduğuna inanılıyor.

Bugün ise ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında Xiaomi’nin 108MP sensörlü en az dört telefonda çalıştığını ortaya çıktı. Bu yeni bulguların kaynağı, MIUI Callery Uygulamasında bu yayınlanmamış telefonların kanıtlarını bulan XDA-Geliştiricileridir.

Geliştiricilere göre, MIUI Galeri Uygulaması 108MP fotoğrafları tam çözünürlükte görüntülemek için destek ekledi. Uygulamanın özellikle “tucana“, “draco“, “umi” ve “cmi” olarak adlandırılan dört aygıt tarafından desteklendiği listeleniyor. Bu cihazlardan herhangi biri, Xiaomi ve Redmi markası altında piyasaya sürülebilir. Ancak, XDA-Developers, bu cihazlardan hiçbirinin Mi MIX 4 olmadığını bildirmiştir.

Xiaomi 108 Megapikselli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Bu cihazların özellikleri şu anda bilinmemektedir ve yakında piyasaya sürülüp sürülmeyecekleri de bilinmemektedir. Yıl sonuna kadar hala dört ay var ve Xiaomi ve Redmi’nin yeni cihazları duyurmayacağına şimdilik eminiz.

Bu telefonlara güç veren sensör, Samsung ISOCELL Bright HMX olacak gibi duruyor. Çünkü diğer hiçbir kamera üreticisi 108MP sensör teknolojisini duyurmadı. Mi MIX 4’ün 108MP sensörlü ilk telefon olması bekleniyor ancak hala bunun kanıtı yok.

KaynakXDA-Developer
25,577BeğenenlerBeğen
56,846TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikNubia Red Magic 3S için Yeni Bilgiler

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Nubia Red Magic 3S için Yeni Bilgiler

Oyuncu telefonlarının iddialı modellerinden biri olan Nubia Red Magic 3S akıllı telefonları için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgilerin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei EMUI 10 Güncelleme Alacak Modeller

Huawei, bir yandan Mate 30 serisinin hazırlıklarına devam eden markanın bir yandan ise Huawei EMUI 10 için hazırlıklarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Son olarak Huawei...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo NEX 3 5G Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Vivo, bu ayın sonlarına doğru, Çin'de yapacağı bir etkinlikte en yeni nesil NEX serisi akıllı telefonları - Vivo NEX 3 ve NEX 3 5G'yi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Nesil Realme Q Serisi Hakkında Yeni Detaylar Var!

Realme, 5 Eylül'de Çin'de bir açılış etkinliği düzenleyecek. Burada Realme Q akıllı telefonunu dörtlü kamera kurulumuyla tanıtacak. Realme Q'nun Çin pazarı için yeniden markalı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo A6 Note Özellikleri Ortaya Çıktı

IFA 2019 etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri için beklenen tanıtımları yapacak olan Lenovo, hazırlıklarına çoktan başlamış durumda. Markanın yeni akıllı telefon modellerinden biri olmasını...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Bir Oppo Telefonu 90Hz Yenileme Hızı ile Geliyor!

Oppo Reno akıllı telefon serisini tanıttıktan sadece birkaç ay sonra, şirket yakın zamanda  Oppo Reno 2 serisini piyasaya sürdü. Şimdi ise şirketin 10 Eylül’de...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.