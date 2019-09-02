Xiaomi 108 Megapikselli Telefonlar Üzerinde Çalışıyor!

Samsung kısa süre önce 108MP sensörünü duyurdu. Hemen Akabinde bunun Xiaomi ile işbirliği içinde yapıldığı gün yüzüne çıktı. ISOCELL Bright HMX sensörünün yakında bir Xiaomi telefonunda görülmesi bekleniyor. Bunun da yaklaşan Mi MIX 4 amiral gemisi olduğuna inanılıyor.

Bugün ise ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında Xiaomi’nin 108MP sensörlü en az dört telefonda çalıştığını ortaya çıktı. Bu yeni bulguların kaynağı, MIUI Callery Uygulamasında bu yayınlanmamış telefonların kanıtlarını bulan XDA-Geliştiricileridir.

Geliştiricilere göre, MIUI Galeri Uygulaması 108MP fotoğrafları tam çözünürlükte görüntülemek için destek ekledi. Uygulamanın özellikle “tucana“, “draco“, “umi” ve “cmi” olarak adlandırılan dört aygıt tarafından desteklendiği listeleniyor. Bu cihazlardan herhangi biri, Xiaomi ve Redmi markası altında piyasaya sürülebilir. Ancak, XDA-Developers, bu cihazlardan hiçbirinin Mi MIX 4 olmadığını bildirmiştir.

Bu cihazların özellikleri şu anda bilinmemektedir ve yakında piyasaya sürülüp sürülmeyecekleri de bilinmemektedir. Yıl sonuna kadar hala dört ay var ve Xiaomi ve Redmi’nin yeni cihazları duyurmayacağına şimdilik eminiz.

Bu telefonlara güç veren sensör, Samsung ISOCELL Bright HMX olacak gibi duruyor. Çünkü diğer hiçbir kamera üreticisi 108MP sensör teknolojisini duyurmadı. Mi MIX 4’ün 108MP sensörlü ilk telefon olması bekleniyor ancak hala bunun kanıtı yok.