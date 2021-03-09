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Xiaomi, 17 Mart’ta Redmi Smart TV’yi Piyasaya Sürecek!

Xiaomi, Redmi markalı akıllı televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte bilinen detaylar...

Ayşen Sıla

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Redmi-TV

Xiaomi, geçtiğimiz hafta düzenlenen Redmi Note 10 serisi lansman etkinliğinin sonunda yeni bir üründen bahsetti. Ürünün yeni bir akıllı TV olduğu ortaya çıktı. Şirket, bu akıllı televizyonu 17 Mart’ta görücüye çıkaracak.

Tanıtım afişi, büyük ekran bir TV öneren Redmi XL’in lansmanını gösteriyor. Zaten Xiaomi, Mi akıllı TV serisini 65 inç olarak piyasaya sürdü. Redmi TV, 70 inçlik bir ekran boyutuna sahip olabilir, ancak şirket, kısa süre önce tanıtılan 80 inçlik bir modeli piyasaya sürerek bir sürpriz bile yapabilir.

Akıllı TV’nin Hindistan’da üretilmesi bekleniyor. Firma kısa süre önce Radiant ile üretimi artırmayı amaçlayan bir ortaklığa girdi. Xiaomi, Mi akıllı TV’lerin üretimi için Dixon ile çalışıyor. Şirketin ayrıca Redmi TV’leri üretmesi de bekleniyor.

Redmi-TV

Xiaomi India Smart TV başkanı ayrıca Redmi akıllı TV’lerin “çok daha genç” müşterileri hedeflediğini açıkladı. Bu bağlamda, yüksek kaliteli Redmi Max yerine daha uygun fiyatlı bir ürün bekliyoruz.

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KaynakTwitter

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