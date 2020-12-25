Xiaomi 2021’de Katlanabilir Bir Telefon Piyasaya Sürecek!

Şu anda, piyasada katlanabilir akıllı telefon satan Samsung, Huawei ve Motorola gibi yalnızca birkaç ana marka bulunuyor. Motorola sadece kapaklı tasarıma sahip uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar sunsa da Samsung, katlanabilir telefon sektörüne adete hükmediyor. Samsung’un şimdi bir rakibi var gibi görünüyor. Çünkü Xiaomi de gelecek sene katlanabilir telefonlar piyasaya sürecek.

Ekran analisti Ross Young, bu ayın başlarında Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi şirketlerin 2021’de katlanabilir telefonlarını piyasaya süreceğini iddia etmişti. Ayrıca Google’ın önümüzdeki yıl katlanabilir bir telefon piyasaya süreceğini de sözlerine eklemişti. Young, yeni bir tweet aracılığıyla Xiaomi’nin üç çeşit katlanabilir telefon piyasaya süreceğini açıkladı.

Young, piyasaya çıkacak bir sonraki katlanabilir telefonun Xiaomi‘den olabileceğini iddia ediyor. Çinli üreticinin 2021 için farklı tasarımlara sahip üç adet 3 adet katlanabilir telefon planladığı söyleniyor. Telefonlar eğer sahiden de piyasaya sürülürse, Samsung ile rekabet edebilir. Xiaomi’nin katlanabilir telefonunun Huawei Mate X gibi olacağı da belirtiliyor. Dolayısıyla şirketin katlanabilir cihazı daha büyük bir ekrana sahip olabilir.

Ekim ayında, MIUI 12 beta ile çalışan ve kod adı “Cetus” olan bir katlanabilir Xiaomi telefon ortaya çıkmıştı. Cihazın Snapdragon yonga seti ve 108 megapiksel kamera ile donatıldığı tespit edildi. “Cetus” cihazının diğer detayları şu anda gizli tutuluyor. Xiaomi’nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği katlanabilir telefonlardan biri gibi görünüyor.

Bu yıl Xiaomi, farklı tasarımlara sahip katlanabilir telefonlar için birden fazla patent başvurusunda bulundu. Umarım bu tasarımlardan bazıları, şirketin 2021’de piyasaya çıkması beklenen katlanabilir telefonlarında da görülebilir. Bu sahiden de muhteşem olur.