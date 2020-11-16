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Xiaomi, 24 Kasım’da Redmi Note 9 5G İkilisini Piyasaya Sürecek

Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro modelleri 5G destekli olarak yeniden tasarlandı. Yeni işlemciler ve yeni kameralar ve yeni renk seçenekleri ile 24 Kasım'da tanıtılacak.

Selin Polat

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Xiaomi, 24 Kasım'da Redmi Note 9 5G İkilisini Piyasaya Sürecek
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G - Xiaomi Redmi Note 9 5G

Xiaomi, Redmi serisinin ilk 5G üyelerini tanıtmak üzere – Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G. İsimler teyit edilmemiş olsa da, birçok sızıntı, yeni nesil bağlantı, dört kamera ve büyük pillere sahip bir çift Xiaomi orta segment telefon olduğuna işaret ediyor.

Gizemin 24 Kasım Salı günü biteceği söyleniyor. Weibo‘daki bir sızıntıya göre, resmi lansmanın Çin’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Xiaomi Redmi Note 9 5G büyük olasılıkla bir Dimensity 800U yonga setinden güç alacak ve 5.000 mAh pil ve 48MP üçlü kamera ile gelecek. Pro, daha güçlü bir Snapdragon 750G yonga seti, daha fazla RAM, 108MP ana kamera ve bol miktarda renk seçeneği sunacak – yedi adede kadar farklı renk onaylandı.

Aynı sızıntıya göre, normal Redmi Note 9 5G yaklaşık 150 $’dan başlayacak. Redmi Note 9 Pro 5G ise yaklaşık 230 $ fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatların doğru olup olmadığını önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

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KaynakGsmarena
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