20 Şubat’ta Mi 9 amiral gemisini tanıtacağını açıkladıktan sadece birkaç saat sonra Xiaomi yine bir açıklama yaptı.

Çinli teknoloji devi, 24 Şubat’ta yeni bir ürün tanıtımını yapacağını duyurdu. Ancak bu sefer bu yer İspanya’nın Barselona kentinde.

Xiaomi, duyuruyu bu sefer resmi Twitter hesabından yaptı. Poster yeni ürün hakkında çok fazla bilgi içermiyor. Ancak hayranlarından tahmin etmelerini istiyor. Bu da tanıtım esnasında birden fazla yeni ürün göreceğimiz anlamına geliyor.

Xiaomi’nin 24 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte Mi Mix 3 5G sürümünü sergileyeceği hakkında çeşitli söylentiler var. Ayrıca Mi 9’un global bir lansman alacağı da bildirildi.

Bununla birlikte, Xiaomi yukarıda belirtilenlerin yanına başka bir telefon açıklarsa fazla şaşırtıcı olmaz. Mi 8 Explorer Edition‘ın global sürümünü görebilme şansımız da olabilir.

Genel olarak teknoloji üreticileri bu yıl ilk olma çabasına girdi. Samsung‘un Galaxy S10 serisinin yanı sıra, OnePlus yakın zamanda protatip de olsa 5G destekli bir akıllı telefon sergileceyecek.

Xiaomi’nin 3 kameralı yeni Mi 9’ununda oldukça güzel özellikler de geleceğni varsayarsak, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek ilkler arasında çok daha farklı cihazları da görmemiz mümkün. Şimdi ki durumda sadece beklemek kalıyor.