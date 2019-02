20 Şubat’ta Mi 9 amiral gemisini tanıtacağını açıkladıktan sadece birkaç saat sonra Xiaomi yine bir açıklama yaptı.

Çinli teknoloji devi, 24 Şubat’ta yeni bir ürün tanıtımını yapacağını duyurdu. Ancak bu sefer bu yer İspanya’nın Barselona kentinde.

Xiaomi, duyuruyu bu sefer resmi Twitter hesabından yaptı. Poster yeni ürün hakkında çok fazla bilgi içermiyor. Ancak hayranlarından tahmin etmelerini istiyor. Bu da tanıtım esnasında birden fazla yeni ürün göreceğimiz anlamına geliyor.

Xiaomi’nin 24 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte Mi Mix 3 5G sürümünü sergileyeceği hakkında çeşitli söylentiler var. Ayrıca Mi 9’un global bir lansman alacağı da bildirildi.

Counting the days until #MWC19

Guess the products we're going to release! #MakeItHappen pic.twitter.com/dv9NQVUHMQ

— Mi (@xiaomi) February 13, 2019