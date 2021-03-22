Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi, 29 Mart'ta Yeni Mi 11 Serisini Sunabilir!

Xiaomi, 29 Mart’ta Yeni Mi 11 Serisini Sunabilir!

Xiaomi, 2021 yılı içerisinde yeni modeller sunmaya hız kesmeden devam ediyor. Şirket şimdi de 29 Mart tarihinde yeni bir lansman düzenleyecek.

Yunus Emre Çakır

-

0
Xiaomi Mi 11 Ultra

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda ilk Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonunu sunduğundan beri yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmamıştı. Ancak şirket resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşım ile birlikte 29 Mart tarihinde yeni bir lansman düzenleyeceğini açıkladı. Şirketin sosyal medya adreslerinde canlı olarak yayımlanacak lansman da yeni Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite‘ın tanıtılması bekleniyor.

Mega Lansman” olarak etkinlikte bu üç cihazın tanıtılmasının yanı sıra yeni başka cihazlarında ortaya çıkacağı söyleniyor. Şuan için şirket lansman da hangi cihazlarını tanıtacağını resmi olarak duyurmadı. Ancak analistler bu üç cihazın kesin olarak tanıtılmasını bekliyor. Çünkü bu üç model son birkaç aydır sürekli sızdırılan haberler arasında yer alıyordu.

Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 775G yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca cihazın arkasında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alacak. Cihaz 6.67 inç IPS LCD, 120Hz bir panel ve 16 Megapiksel selfie kamera ile gelecek. Cihazın 6 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanına sahip iki versiyonun yanı sıra 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Mi 11 Ultra ise, 6.81 inç OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ bir panel ve 20 megapiksel selfie kamera ile gelmesi bekleniyor. Android 11, MIUI 12.5 arayüz ve Qualcomm‘un SM8350 Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek olan cihazın, 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB, 16 GB RAM / 512 GB dahili depolama alanı olmak üzere dört versiyonu bulunuyor. Cihaz hızlı şarj desteğinin olacağı 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sistem Gereksinimleri

Resident Evil Village’ın Sistem Gereksinimleri

Bilindiği üzere 7 Mayıs'ta yeni Resident Evil Village'ın çıkışı resmi olarak gerçekleşecek. Bu yeni seride oyun zombilerden daha çok vampir npc sistemine sahip olacak....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A80 One UI 3.1 Güncellemesini Alıyor!

Kore'li dev Samsung, şu sıralar yeni piyasaya sürdüğü Galaxy A serisi akıllı telefonları ile ilgilenmenin yanı sıra önceki modellerine de güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Lite 5G TENAA’da Göründü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şu sıralarda 29 Mart tarihinde düzenleyeceği yeni lansman üzerinden çalışıyor. Şirketin bu yeni "Mega Lansman" olarak adlandırdığı etkinlikte...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus Nord N1’in Yeni Renderları Ortaya Çıktı!

OnePlus, şu sıralar yarın düzenleyeceği etkinlik için hazırlansa da başka yeni model akıllı telefon üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket yarın düzenleyeceği teknoloji...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, 29 Mart’ta Yeni Mi 11 Serisini Sunabilir!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda ilk Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonunu sunduğundan beri yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmamıştı. Ancak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014