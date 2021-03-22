Xiaomi, 29 Mart’ta Yeni Mi 11 Serisini Sunabilir!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda ilk Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonunu sunduğundan beri yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmamıştı. Ancak şirket resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşım ile birlikte 29 Mart tarihinde yeni bir lansman düzenleyeceğini açıkladı. Şirketin sosyal medya adreslerinde canlı olarak yayımlanacak lansman da yeni Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite‘ın tanıtılması bekleniyor.

“Mega Lansman” olarak etkinlikte bu üç cihazın tanıtılmasının yanı sıra yeni başka cihazlarında ortaya çıkacağı söyleniyor. Şuan için şirket lansman da hangi cihazlarını tanıtacağını resmi olarak duyurmadı. Ancak analistler bu üç cihazın kesin olarak tanıtılmasını bekliyor. Çünkü bu üç model son birkaç aydır sürekli sızdırılan haberler arasında yer alıyordu.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!



We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).



This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf — Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021

Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 775G yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca cihazın arkasında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alacak. Cihaz 6.67 inç IPS LCD, 120Hz bir panel ve 16 Megapiksel selfie kamera ile gelecek. Cihazın 6 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanına sahip iki versiyonun yanı sıra 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Mi 11 Ultra ise, 6.81 inç OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ bir panel ve 20 megapiksel selfie kamera ile gelmesi bekleniyor. Android 11, MIUI 12.5 arayüz ve Qualcomm‘un SM8350 Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek olan cihazın, 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB, 16 GB RAM / 512 GB dahili depolama alanı olmak üzere dört versiyonu bulunuyor. Cihaz hızlı şarj desteğinin olacağı 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.