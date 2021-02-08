Xiaomi, 3D Akıllı Telefon Tasarımı Patentini Aldı

Geçmişte birden fazla 3D akıllı telefon vardı, ancak hiçbiri gelecek vaat etmiyordu. Bu nedenle, büyük şirketler bu tarz telefonlara yatırım yapmayı denemedi bile. Ama şimdi, birdenbire Xiaomi, böyle bir telefon tasarımının patentini aldı.

Xiaomi, geçtiğimiz ay (Ocak 2021) WIPO’nun (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) bir parçası olan The Hague International Design Bulletin ile bu tasarım patenti için başvurdu. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, bu patent başvurusu bir ay içinde onaylandı ve belgeleri 5 Şubat 2021’de yayınlandı.

Tasarım, çentik, delik veya açılır modül içermeyen bir akıllı telefonu sergiliyor. Bu nedenle, bir ekran altı kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, cihazın arkasında, her bir köşede olmak üzere toplam dört kamera bulunuyor.

Sağ tarafta ise bir ses yükseltici ile birlikte bir güç tuşu ve sol tarafta bir SIM kart yuvası bulunuyor. Son olarak, ahizenin alt kısmında bir USB Type–C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve mikrofonun yanı sıra hoparlör için delikler bulunuyor.

Bu dört kamera söz konusu olduğunda, 3D fotoğrafçılık ve videografi için kullanılabileceklerini söyleyebiliriz. Başlangıçta da bahsettiğimiz gibi geçmişte benzer işlevlere sahip HTC Evo 3D ve LG Optimus 3D gibi birçok telefon vardı. Ancak başarılı olamadılar. Aslında, 3D artık eğlencede AR ve VR ile değiştirildiğinden, bu proje değerlenebilir.