Xiaomi, 4 Köşeli Ekran Patenti Aldı!

Başlık etkileyici değil mi? Ancak kafanızda canlandırmak için Galaxy S9 modelini hayal edin. Ekranın sol ve sağda kenarlarında kısmen kavisli ekranı var. Kenara doğru uzayan bu ekranı alt ve üst köşelere doğru da uzatın.

İşte Xiaomi‘nin yeni ekran tasarımı bu şekilde olacak.Bu gün Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’nde yeni bir Xiaomi akıllı telefonunun tasarımının pateneti yayınlandı. Oldukça etkileyici göründüğü bir gerçek.

Yayınlanan patent görüntülerinde herhangi bir selfie kamerasının varlığı görünmüyor. Muhtemelen Çinli üretici devi, ekran içi bir selfie kamerası tasarladı. Yani sadece belirli şekilde açılıp kapanabilen tamamiyle gizli bir selfie kemarası yer alabilir.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan konsept tasarım, patent görselleri baz alınarak yapıldı. Bu sayede akıllı telefonun tam anlamıyla kafamızda canlanmasına olanak sağladı.

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Patent grafikleri ayrıca yanında LED’li bir çift kamera ve altta kavisli ekran yer alıyor. Kavisli ekranın içerisinde bir de USB bağlantı noktası olacak.

Böyle bir akıllı telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şu anda hiçbir şekilde bilinmiyor. Muhtemelen kendi alanında bir ilk olmak için Xiaomi, nu telefonu sır gibi saklıyor. Tahminler arasında Meizu Zero ve vivo APEX 2019 akıllı telefonlarına benzer bir telefon olacağı da yer alıyor.